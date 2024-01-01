Заметает зима. Барнаульские службы устраняют последствия праздничного снегопада

В Барнауле устраняют последствия новогоднего снегопада. Об этом сообщает мэрия города.

В новогоднюю ночь было задействовано 122 единицы техники. «Автодорстрой» очистил проезжую часть от снега более чем на 30 улицах Барнаула, а также в пригородных поселках.

Снег вывезли с улиц Молодежной, Гоголя, Лесокирозаводской, Хлеборобной, Жасминной, острова Кораблик, проспектов Красноармейского и Космонавтов, с Шлиссельбургского​ проезда, проспекта Ленина.

Также службы подметали тротуары более чем на 20 участках города.

МБУ «Автодорстрой» продолжает работать в круглосуточном режиме. В дневную смену 1 января на дорогах будет работать 93 единицы техники и 118 дорожных рабочих.

Напоминаем, что в Барнауле 1 января столбики термометров поднимутся до 0...-2 градусов. Ожидаются небольшой снег, метель. На дорогах - местами гололедица.

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