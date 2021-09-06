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Жизнь

Мечтающую девочку с собачкой нарисовали на фасаде девятиэтажки в Рубцовске

В Рубцовске закончили картину на девятиэтажном доме в рамках стрит-арт фестиваля «O2 Fest», сообщает napulse.tv.

Картина на фасаде дома. Рубцовск.
Картина на фасаде дома. Рубцовск.
instagram.com/napulse.tv.

Ранее altapress.ru рассказал про фестиваль и как невзрачные алтайские многоэтажки «застрит-артят» в местах притяжения.

В Рубцовске на фасаде дома нарисовали мечтающую девочку с книгой в руках.

«Автор рисунка — художник из Ангарска Василий Каптырев с оригинальным никнеймом Вася LST, который должен был приехать в Рубцовск с командой „O2 Team“, но в силу определенных причин не смог», — отмечает паблик.

На помощь пригласили художника из Омска Марата Абишева, имеющего опыт в написании муралов — так называют огромные картины на зданиях.

В рамках фестиваля уже расписали дома в Барнауле, Бийске и Заринске. На эти мероприятия активисты выиграли грант Росмолодежи.

Напомним, барнаульская художница Анастасия Петренко расписала стену панельки в Заринске, а московский иллюстратор Евгений Воронин изобразил абстракцию на доме в Барнауле.

Стрит-арт. Барнаул, Юрина, 182.
Стрит-арт. Барнаул, Юрина, 182.
Анна Молчанова.
Стрит-арт. Барнаул, Юрина, 182.
Стрит-арт. Барнаул, Юрина, 182.
Анна Молчанова.
Стрит-арт. Барнаул, Юрина, 182.
Стрит-арт. Барнаул, Юрина, 182.
Анна Молчанова.
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