Мечты об автовокзале и “бессмертный” еж. 9 хороших событий августа на Алтае

- В Алтайском крае впервые за десятилетия появится оборудование для углубления речного дна. Власти рассчитывают, что спецтехника, которая стоит более 1 млрд рублей, расширит возможности судоходства.
Судно.
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- Altapress.ru помог читателям решить проблему на двух участках дорог в Барнауле: лишнюю “пробку” на Змеиногорском тракте и блокировку трамваев на Челюскинцев.
Алтапресс, класс.
Максим Стрелковский
- Неравнодушные барнаульцы пять недель реставрировали деревянный “теремок” на ул. Анатолия, 59: очистили его от пыли, восстановили разрушенные детали резьбы и не только. Смотрите, как проходил процесс реставрации.
Отреставрированный дом на Анатолия, 59.
Дмитрий Лямзин
- К концу июля жители Алтайского края начали собирать грибы ведрами. В соцсетях рассказывают, где самые грибные места.
Грибы и ягоды в алтайских лесах
Грибы и грибники Алтайского края
- 2 августа жители Алтайского края наблюдали суперлуние. Фотографы сделали завораживающие кадры.
Суперлуние.
Роман Алдергот
- Директор Барнаульского автовокзала Алексей Богданов пообещал большую реконструкцию здания. Вот что он планирует поменять в ходе ремонта.
Барнаульский автовокзал.
Олег Богданов
- Отдыхающие на Алтае спали ежа, который попал под газонокосилку. Зверек заваливался на один бок, а на голове у него были раны. Ежа передали волонтерам Центра реабилитации диких животных.
Еж.
Минприроды Алтайского края
- В барнаульской Карандин-Арене помимо площадок для хоккея, фигурного катания и керлинга планируют организовать еще и зону под футбол.
"Карандин-Арена" в Барнауле
Анна Зайкова
- Компания "Румелко Агро" завозит первую партию скота на животноводческий комплекс в Заринском районе, самый крупный в Алтайском крае. На проект потратили 5,1 млрд рублей. Вот что в него входит, помимо буренок.
Корова в Горном Алтае.
Дарья Беркетова