Медик рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19

Тимаков уверен, что через несколько месяцев пандемия начнет отступать.
«К лету будет стабилизироваться», — отметил врач.
Ранее Тимаков сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией может вырасти в России в середине весны, снижение начнется в конце мая.
Согласно последним данным, всего в России зарегистрировали 4 333 029 случаев заражения, за все время выписали 3 922 246 заболевших, скончались 89 473 человека.
Накануне премьер Михаил Мишустин назвал сроки завершения массовой ковид-вакцинации.