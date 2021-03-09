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Жизнь

Медик рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал РИА «Новости», когда ситуация с коронавирусной инфекцией начнет стабилизироваться.

Коронавирус. Врачи.
Коронавирус. Врачи.
CC0

Тимаков уверен, что через несколько месяцев пандемия начнет отступать.

«К лету будет стабилизироваться», — отметил врач.

Ранее Тимаков сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией может вырасти в России в середине весны, снижение начнется в конце мая.

Согласно последним данным, всего в России зарегистрировали 4 333 029 случаев заражения, за все время выписали 3 922 246 заболевших, скончались 89 473 человека.

Накануне премьер Михаил Мишустин назвал сроки завершения массовой ковид-вакцинации.

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