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Жизнь

Медицинская палата Алтайского края открыла сбор на возведение мемориала мужества

В сквере возле учебного корпуса АГМУ мемориал мужества, отваги и профессионализма медицинских работников, сообщил пресс-центр краевого минздрава. Медицинская палата Алтайского края открыла целевой счет для сбора средств.

Врач. Доктор.
Врач. Доктор.
ССО.

Мемориал будет посвящен врачам, медсестрам, фельдшерам скорой помощи и младшему персоналу.

«Всем поколениям, которые героически сражались за здоровье и жизнь жителей региона в годы войны, в послевоенное время и сражаются сегодня в битве с новой коронавирусной инфекцией. Всем, кто верен и предан своему делу. Ведь профессия медицинского работника по праву является синонимом героизма и самоотверженности», — цитирует минздрав профессора, доктора медицинских наук и президента Медицинской палаты Алтайского края Якова Шойхета.

Место для мемориала медикам.
Место для мемориала медикам.
zdravalt.ru

Заниматься мемориалом будет известный алтайский скульптор Михаил Кульгачев. До сентября эскизы обсудят с медицинским сообществом.

Возводить памятник планируют на пожертвования, но «возможно привлечение иных источников финансирования, в том числе участие в различных государственных программах», отметили в минздраве.

В декабре 2020 года в Барнауле создали арт-объект изо льда в виде надписи «Спасибо врачам!».

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