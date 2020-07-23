Медсестра из ковидного госпиталя в бикини стала телеведущей

«Прогноз погоды в тульском региональном эфире телеканалов „Россия 1“ и „Россия 24“ будет представлять, наверное, самая известная медицинская сестра, и не только в России!» — говорится в сообщении.
Сама Жукова, комментируя свое новое амплуа, отметила, что останется действующей медсестрой и рассматривает данный эксперимент как очередной вызов и полезный опыт.
Кстати, девушка решила стать врачом.
Модель
Надежда пробовала себя в качестве модели. Девушка заключила контракт с российским брендом ZASPORT. Бренд сделал фотосессию с ней и взял у нее интервью, пишет Life.ru.
Бикини в палате
В мае фото медсестры Тульской областной больницы в прозрачном защитном костюме, надетом на нижнее белье, разместило издание «Тульские новости».
Снимок прислал один из пациентов, по словам которого, мужчины в палате ничего против костюма медработника не имели, пишет bfm.ru. Руководство больницы вынесло медсестре замечание. При этом главврач больницы Анна Савищева вступилась за медсестру, отметив, что та — профессиональная сотрудница медучреждения, которая хорошо выполняет свою работу. Главврач призвала не оценивать медсестру по ее внешнему виду.
Девушка решила не надевать одежду, потому что в защитной форме очень жарко. По словам девушки, она не ожидала, что костюм будет так просвечивать
Однако в поддержку девушки выступил губернатор региона Алексей Дюмин и коллеги из других регионов, устроившие флешмоб.
Фото девушки были также опубликованы в ряде зарубежных изданий.
Реакция депутата
Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что появившаяся перед пациентами в прозрачном костюме поверх купальника медсестра повела себя неэтично.
«Девочка явно себя неадекватно повела, тем более что речь идет о зоне, где находятся больные. Причем больные — температурящие, естественно, их психический статус не расположен к эстетическому созерцанию молодого, быть может, стройного тела», — прокомментировал ситуацию Онищенко.