Медведев не поможет: в селе Санниково снова назревает скандал из-за горячей воды, а еще из-за еды и газа

Жители трех многоэтажек в селе Санниково Первомайского района остались без газа. Людям заявили: подачу топлива перекрыли из соображений безопасности. Когда газовые колонки снова заработают — пока не известно. Тем временем более двух сотен семей оказались в сложной ситуации: на голубом топливе работали не только плиты для приготовления еды, но и газовые котлы, нагревающие воду. О новой проблеме в пригороде Барнаула — в материале altapress.ru.

Опять без горячей воды

Санниково прогремело на всю страну в 2019 году после визита Дмитрия Медведева. Тогда к его ногам буквально упала одна из жительниц. Она пожаловалась, что в нескольких домах села нет горячей воды. Проблему начали решать, но пока не так успешно, как хотелось бы. На сегодняшний день построена котельная, проложены коммуникации, но воду до сих пор в дома не пустили.

Спустя три года сельчан постигла новая напасть — прекратили подачу газа в трех многоэтажных домах по адресу Микрорайон центральный.

Первыми без голубого топлива остались жильцы четырехэтажки с литерой «118». Их газовые колонки перекрыли 11 марта. Об этом корреспондентам altapress.ru рассказала жительница Светлана.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

Важно: жильцы остались только без горячей воды и газа в плитах. Отопление в домах работает в штатном режиме.

Собеседница пояснила, что собственница квартиры одного из домов долгое время чувствовала недомогание. Причину удалось выяснить после замеров уровня продуктов горения в помещениях — он значительно превышал норму.

Дело в том, что при сгорании природного газа выделяется небольшое количество окислов углерода, азота и т. д. Накапливаясь в воздухе, они вызывают вялость, головокружение и могут привести к развитию тяжелых заболеваний. Продукты горения бытового газа еще и взрывоопасны. Поэтому помещения с газовым оборудованием обязательно должны быть оснащены вентиляцией.

Вентиляция. открытые источники в интернете

Как выяснилось позже, химические соединения скапливалось в квартире из-за неисправной системы вентиляции. Газ выходил из квартир по одному из стояков, но, не найдя выхода, после охлаждения спускался по другому. И это — грубое нарушение техники безопасности.

Как пояснили в управляющей компании «Санниковское ЖКХ», конструкции вентиляции были нарушены в ходе капитального ремонта крыши.

То же самое произошло и с двумя другими многоэтажными домами в Микрорайоне центральный. В этих зданиях тоже была нарушена связь вентиляционных шахт. При этом воздухопроводы оказались забиты мусором и голубиными экскрементами.

Плачевная ситуация

Во избежание трагедии в двух домах также отключили подачу газа. И теперь сотни жителей Санниково, среди которых дети и пожилые люди, снова остались без горячей воды. Вдобавок им теперь не на чем приготовить еду. Соседи Светланы начинают запасаться электрическими плитами.

Горячая вода , ванна. СС0

«Дома 60-х-70-х годов постройки. Проводка в них старая. Если жильцы домов одновременно включат плитки, боюсь, она попросту не выдержит. А тут и до другой трагедии недалеко», — отмечает женщина.

Она добавила, что страшно и за пожилых людей. Если молодые могут быстро сориентироваться и подстроиться под ситуацию, то пенсионерам будет гораздо тяжелее. Тем более, что о точных сроках возобновления подачи никто не говорит. Сначала было озвучено, что газ вернется в дома не раньше лета, а позже людей заверили: голубое топливо может появиться в домах в апреле.

Чайник , горячая вода. CC0

«Ситуация плачевная. Непонятно, как долго будет ремонтироваться вентиляция. Нам сказали, что только на изготовление проектной документации уйдет почти месяц — ее будут разрабатывать до 22 апреля. И сейчас люди не знают, где найти такие рычаги, чтобы повлиять на скорейшее разрешение ситуации. Возможно, придется обращаться к губернатору, как это было после визита Дмитрия Медведева. Кстати, вода до сих пор не проведена, хотя уже три года прошло. А еще мы просили ввести режим ЧС, но нам по какой-то причине отказали», — пояснила Светлана.

На днях жители злополучных домов встретились с главой Первомайского района и представителем управляющей компании. Людям сообщили: чтобы включить газ, нужно реконструировать вентиляционные системы в домах.

О возможном и невозможном

Жители Санникова склоняются к тому, что в случившемся виновата управляющая компания. Организация, по их мнению, не следила за состоянием систем вентиляции во вверенных ей домах.

Дома Микрорайона центральный села Санниково , отключенные от газоснабжения. Представлено жителями села Санниково.

Представитель управляющей компании Артем Волков пояснил altapress.ru, что организация делает все возможное и невозможное для разрешения ситуации. В частности, налажен диалог с экспертными учреждениями. Компания «Пожарная безопасность» провела обследование каналов и составила акты о допуске в тех помещениях, где нарушения не выявлены.

По словам Волкова, для исключения каких-либо упущений требуется провести дополнительную экспертизу и подготовить проект для решения проблемы. Он пояснил: все это не относится к прямым обязанностям УК, однако она пошла на такие меры, понимая, в каких условиях оказались жильцы.

Дома Микрорайона центральный села Санниково , отключенные от газоснабжения. Представлено жителями села Санниково.

«Обязательства, возложенные на нас в рамках договора управления, мы всегда выполняли. Сейчас работаем с проектными и экспертными учреждениями, пытаясь разобраться в случившемся. Исходя из уже проведенного обследования специализированными организациями, можно утверждать одно: при реконструкции кровли были нарушены строительные нормы. Они и могли привести к печальным последствиям. Если честно, очень хорошо, что все обнаружилось сейчас, ведь могло пострадать гораздо больше людей», — рассказал Волков.

По его словам, крышей занималась подрядная организация, следы которой давно затерялись. Работы заказывала и принимала предыдущая управляющая компания, которая даже не передала «Санниковскому ЖКХ» проектные документы и акты приемки.

«Нездоровая» крыша

Что касается подрядчика, то он допустил соединение дымоходов и вентиляционных шахт. Плоскую железобетонную кровлю, предусматривающую технический этаж, заменили на шатровую.

Дома Микрорайона центральный села Санниково , отключенные от газоснабжения. Представлено жителями села Санниково.

Верхние плиты сняли, установив новую крышу. Таким образом, вентиляционные короба, выходившие на поверхность старой кровли, оказались внутри. Как следствие — продукты горения природного газа скапливались на чердаке. Их уже не сдувал ветер. Именно поэтому использование газовых котлов для нагрева воды стало крайне небезопасным для людей. Чтобы избежать трагедии, подачу топлива прекратили.

«Сейчас сложно сказать, какие каналы и где были соединены, поэтому специалистам придется обследовать каждую шахту и дымоход. На это нужно время. Об этом мы и ведем переговоры с проектными учреждениями», — рассказал представитель УК.

Он подчеркнул, что оплата текущего содержания не покрывает затраты на проведение дорогостоящих мероприятий.

Дома Микрорайона центральный села Санниково , отключенные от газоснабжения. Представлено жителями села Санниково.

«Дальше должен проводиться капитальный ремонт: либо за счет жильцов, либо за счет механизмов органов местного самоуправления, либо на деньги из фонда капремонта. Последнее станет возможным в случае, если будет введен режим чрезвычайной ситуации. Мы делаем даже больше, чем от нас требует договор. И все равно сталкиваемся с недопониманием со стороны жильцов. Люди пока по какой-то причине не хотят видеть, что мы им изо всех сил пытаемся помочь, не прикрываясь статьями закона, регламентирующего работу управляющих компаний», — указал Волков.

Заглушки в помощь

На данном этапе проблему может решить установка заглушек на водогрейное оборудование — рассказали в администрации Первомайского района.

Замглавы муниципалитета по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству Алексей Никулин пояснил: в случае, если жильцы согласятся на данную меру, компания «Газпром газораспределение Барнаул» готова будет возобновить газоснабжение, которое обеспечит работу плит для приготовления еды.

Газ. Источник: СС0

«Пока это — единственный вариант», — подчеркнул Никулин.

Решение обсудили на совместном совещании в районной администрации. Замглавы района добавил: заглушки будут устанавливаться с составлением соответствующего акта. В случае, если собственник решит избавиться от приспособления, то будет нести ответственность за последствия, вплоть до уголовной.

Организацией сбора средств на оплату работ должны заняться так называемые старшие по дому. Квартиры намерены подключать подъездами, поэтому важно, чтобы люди оперативнее собирали деньги на блокировку водогрейного оборудования.

Когда в России отключают горячую воду ti71.ru

По поводу капитального ремонта Никулин пояснил, что это ложится именно на собственников.

На сегодняшний день в доме по адресу Микрорайон центральный, 118, где газа не было две недели, начали ставить заглушки на водогрейное оборудование. Остальные жильцы готовятся к проведению работ. Что касается дома с литерой «48/1», то перспективы пока туманные. То же самое жильцы четырехэтажки говорят и про капитальный ремонт. Им пока не до конца ясно, как и за счет каких средств придется проводить настолько дорогостоящие работы.