Медведев признался, что пел в хоре

Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев отметил, что хоровое пение сегодня не пользуется такой популярностью, как раньше, и предложил активнее привлекать к этому школьников, пишет РИА Новости.
«Я тоже пел, но вовремя ушел», — с улыбкой отметил Медведев на встрече с деятелями культуры и искусства.
Худрук Мариинки в ответ заметил: «тем не менее, то, что вы делали хоть какое-то время, сказалось в хорошем смысле, а не в плохом».
В 2011 году в сеть попало видео, где Дмитрий Медведев танцует на встрече с одногруппниками под песню группы «Комбинация». Тогда информация о танцах Дмитрия Медведева в интернете обогнала по просмотрам новости об отчете Путина в Госдуме.
13 ноября в Алтайском крае перед председателем правительства упала на колени жительница села Санниково. Женщина просила помочь премьера в разрешении вопроса с горячей водой. Впоследствии выяснилось, что женщина «бухнулась на колени» не по своей воле — ей подставил подножку один из охранников Медведева, отвечающий за безопасность «второго лица» страны.