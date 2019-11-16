Медведев признался, что пел в хоре

Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал, что во время учебы некоторое время занимался хоровым пением, но «вовремя ушел».

Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев отметил, что хоровое пение сегодня не пользуется такой популярностью, как раньше, и предложил активнее привлекать к этому школьников, пишет .

«Я тоже пел, но вовремя ушел», — с улыбкой отметил Медведев на встрече с деятелями культуры и искусства.

Худрук Мариинки в ответ заметил: «тем не менее, то, что вы делали хоть какое-то время, сказалось в хорошем смысле, а не в плохом».

В 2011 году в сеть попало видео, где Дмитрий Медведев танцует на встрече с одногруппниками под песню группы «Комбинация». Тогда информация о танцах Дмитрия Медведева в интернете обогнала по просмотрам новости об отчете Путина в Госдуме.

13 ноября в Алтайском крае перед председателем правительства упала на колени жительница села Санниково. Женщина просила помочь премьера в разрешении вопроса с горячей водой. Впоследствии выяснилось, что женщина «бухнулась на колени» не по своей воле — ей подставил подножку один из охранников Медведева, отвечающий за безопасность «второго лица» страны.