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Жизнь

Медведев выделил Алтайскому краю почти миллиард на восстановление мостов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 922,4 млн рублей в дорожный фонд Алтайского края. На эти деньги отремонтируют мосты, рассказали в краевом минтрансе.

Ремонт моста.
Ремонт моста.
mintrans22.ru

Из всей суммы 475,4 млн рублей уйдет на восстановление мостов, пострадавших от паводка, а остальные 447 млн — на проведение мероприятий на уникальных мостах длиной более 100 метров.

Все работы на 15 мостах планируют завершить до конца 2019 года.

«Выделенные средства требуют многоуровневого контроля со стороны всех органов власти, в связи с чем министерство транспорта Алтайского края будет тесно взаимодействовать с администрациями Алтайского, Бурлинского, Краснощековского, Петропавловского, Тогульского, Топчихинского и Чарышского районов», — подчеркнули в ведомстве.

Каким был паводок-2018 в Алтайском крае?

В Алтайском крае в зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов и 8 тыс. приусадебных участков. Паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах. Власти региона обратились в федеральный центр за поддержкой в объем более 390 млн рублей.

Режим ЧС в регионе в связи с паводком ввели 27 марта и сняли 23 апреля 2018 года.

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