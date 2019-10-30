Как диджей за пультом: барнаульцы рассказали, почему стали звонарями и исцеляют ли колокола болезни

В Барнауле при храме Иоанна Богослова с 2016 года работает «Алтайский центр звонарского мастерства». За это время там выучились десятки человек. Altapress.ru пообщался с несколькими выпускниками курсов и узнал, зачем они решили связать свою жизнь с церковью, в чем смысл колокольного звона и исцеляет ли он болезни.

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«Не просто звуки , а живой голос»

Центр находится при деревянном храме-звоннице в честь иконы Божией Матери «Прибавление ума» (Иоанно-Богословский храмовый комплекс). Внутри пахнет древесной смолой, все учебное пространство наполнено мягким светом. Здесь можно увидеть колокола разных эпох и размеров — все это экспонаты музея. Возраст некоторых из них превышает сто лет.

Юлия Романова, заведующая музеем и преподаватель центра, говорит, что на базе музея проходят занятия с будущими звонарями по теории и истории колокольного звона, а также экскурсии для всех желающих.

Алтайский центр звонарского мастерства. Анна Зайкова , altapress.ru

По словам преподавателя, главная цель центра — восстановление и развитие традиций колокольного и звонарского искусства и привлечение внимания к истории русской традиционной культуры.

Колокольный звон — прежде всего призыв верующих на службу. Он сопровождает человека всю жизнь, от самого рождения до смерти. Это не просто звуки, а живой голос, призывающий в храм на молитву и напоминающий о самых главных составляющих человеческой жизни — вере, надежде и любви, — рассказывает Юлия Романова.

Преподаватель вспоминает, что когда центр в 2018 году объявил о наборе на очередные звонарские курсы, то желающих оказалось очень много:

На курсы звонарей и экскурсии по музеям и храмам нашего комплекса приходят разные люди: практикующие звонари из городских и сельских церквей, прихожане, которые желают глубже узнать нашу русскую традиционную культуру, школьники и студенты учебных заведений Барнаула и их родители.

Алтайский центр звонарского мастерства. Анна Зайкова , altapress.ru

Сейчас в центре проводят курсы только для тех, кто имеет направление от прихода.

Преподаватели подчеркивают, что важно, чтобы человек, который прошел обучение, продолжал заниматься звоном и совершенствовал свои навыки. Кроме того, некоторые выпускники впоследствии учат своему искусству других людей.

Как проходят занятия

Краткосрочные курсы длятся пять дней. За это время ученики посещают как теоретические, так и практические уроки. Например, до обеда они изучают историю возникновения церковного колокольного звона, его виды и многое другое.

Во второй половине дня ученики тренируются на специальных тренажерах: деревянных и металлических.

Алтайский центр звонарского мастерства. Анна Зайкова , altapress.ru

На деревянном тренажере будущий звонарь доводит до автоматизма движение каждой руки. А на металлическом, трубном, идет работа со звуком.

Здесь, кроме рук, задействованы ноги — ими нажимают на педали, которые связаны с самыми большими колоколами — благовестниками. Спустя время ученики могут одновременно звонить двумя руками, ногами, а все движения объединяются воедино. На профессиональном языке это называется «собрать звон».

Обучение начинают с веревочного тренажера. На нем отрабатывают основные движения, совершаемые во время звона. Тренажер имитирует систему управления колоколами.

Через некоторое время, когда навык уже отточен, ученики переходят на трубный тренажер. Он представляет собой раму с закрепленными на ней звучащими колоколами-трубами. Этот тренажер также имитирует систему управления колоколами — все тяги, которые идут от колокольных языков, копируют настоящий звонарский пульт.

Конечно, собрать звон у того, кто впервые сел за пульт, получается не сразу. Это умение приходит с опытом. У начинающих звонарей на трубном тренажере часто звон не мелодичен, а напоминает бряканье — происходит залипание языка. Руки отказываются слушаться, но здесь необходимо проявить одну из важных христианских добродетелей — терпение. После длительных ежедневных тренировок постепенно начинает получаться, звон собирается, — комментируют Юлия Романова.

После обучения на тренажерах ученики пробуют звонить на церковной колокольне. Они закрепляют и развивают полученные навыки. Ученики отмечают, что звонить там намного сложнее, чем на тренажерах.

Чтобы развивать свои умения дальше, необходимо как можно чаще тренироваться именно на колокольне, привыкать к весу колоколов, их голосу, постепенно начинать дополнять свой звон новыми элементами.

Между теорией и практикой смотрят обучающие ролики.

Алтайский центр звонарского мастерства. Анна Зайкова , altapress.ru

Эти видео уникальны, их не найти в интернете. Когда мы выезжаем на фестивали, колокольные звон-концерты, то обязательно снимаем на видео работу профессионалов. У каждого мастера есть свой оригинальный набор элементов, некоторые из которых потом заимствуют наши ученики. У нас налажено тесное взаимодействие с коллегами из других звонарских центров России, особенно с Сибирским центром колокольного искусства (Новосибирск). Мы обмениваемся видеозаписями и обучающими материалами. Первая ступень освоения этого искусства, как и в любом другом деле, это копирование мастера. Потом идет индивидуальное развитие. И время покажет, кто станет профессионалом своего дела, а кто вырастет до уровня мастера. Тут все будет зависеть от желания самого человека, — рассказывает Юлия Романова.

Отметим, что за время существования центра в нем обучилось около 50 человек. Многие из них несут звонарское послушание в разных приходах РПЦ.

Пройдя наши курсы, некоторые из тех, кто уже имел небольшой опыт, начинают по-другому относиться к колоколам и звону в целом. Один из учеников рассказал, что раньше старался звонить изо всех сил, считая, что чем сильнее удар, тем громче звук. Однако так можно разбить колокол, ведь он довольно хрупкий, — отмечает преподаватель.

Днем электрик , вечером — звонарь

Барнаулец Валерий Мосяков учился в центре осенью 2018 года. Он работает электриком на «Алтайском трансформаторном заводе». В свободное время Валерий часто посещает храм и сразу же записался на курсы звонарей, когда увидел объявление.

Алтайский центр звонарского мастерства. Анна Зайкова , altapress.ru

Узнав о том, что я звоню в храме, меня три месяца подкалывали коллеги. Но больше всего своему желанию удивился я сам. Честно говоря, мне просто очень нравятся колокола. Часто прихожу на колокольню пораньше, пока никто не видит, поглаживаю их, любуюсь, — делится Валерий.

По словам мужчины, первое время обучение давалось ему непросто.

Сначала у меня левая рука была каменной. На работе я начал брать в нее инструменты и специально работать именно ей. Выходило криво, коллеги смеялись, но вскоре я стал уверенно работать и левой рукой. Конечно, это сразу же положительно отразилось на качестве звона", — говорит Валерий.

Валерий Мосяков признается, что когда у него хорошее настроение, то звон получается ярким, а когда нет, то будничным. Барнаулец совершенствует свои навыки и после завершения курсов, он часто приходит в храм, изучает и отрабатывает виды звонов, разучивает новые элементы.

Алтайский центр звонарского мастерства. Анна Зайкова , altapress.ru

«Конечно, можно найти ролики в интернете, но ничего не поймешь, пока не попробуешь сам. Это как смотреть за чужой работой — со стороны все очень легко, а когда делаешь, то первое время кажется, что руки растут не из того места», — сказал звонарь.

Он также поделился, что всегда старается помочь ученикам, поддержать их, рассказать, как сам осваивал тот или иной вид звона. Валерий уверен, что при желании и должном усердии освоить это мастерство может каждый.

Звонят душой

В числе первых выпускников курсов Инна Бастрыгина и Наталья Бредихина.

Сейчас они не только трудятся в храме в качестве звонарей, но и несут другие послушания. Например, работают в церковной лавке, поют в хоре, преподают в воскресной школе.

Инна Бастрыгина признается, что ей всегда нравился колокольный звон. В Иоанно-Богословском храме она несет послушание псаломщицы, а когда узнала о курсах, то с радостью записалась на них. Так же поступила и Наталья Бредихина.

«Наши преподаватели изучали архивные документы и узнали, что нет никаких упоминаний о том, что раньше женщины были звонарями. Такая возможность появилась недавно, и я решила ей воспользоваться», — говорит Инна.

Она уверена, что, если человек пришел на курсы просто из праздного интереса, он узнает много нового, но если не начнет меняться, испытывать искренний интерес к русской культуре, то упустит самую суть — не почувствует глубинный смысл звона. По ее словам, должно быть четкое понимание, зачем тебе эти курсы и что будешь делать дальше.

Это послушание, к которому нужно прийти сознательно. Богослужения совершаются весь год, нужно знать этот годовой круг и в соответствии с ним совершать звоны. Они очень разные — праздничный, будничный, похоронный и многие другие. Раньше к нам приходили люди с музыкальным образованием, которые умели играть на нескольких инструментах. Они поднимались на колокольню, пытались звонить, но красивых звуков не получилось. Люди старались понять все умом, а важно еще и почувствовать сердцем, — говорит Инна Бастрыгина.

По ее словам, первое время уходит на то, чтобы просто понять, где что находится на колокольне. Инна отмечает, что важно почувствовать натяжение тросов и привыкнуть к голосу каждого колокола.

Алтайский центр звонарского мастерства. Анна Зайкова , altapress.ru

Инна отмечает, что во время звона самое главное — ритм. На этот стержень накладывается все остальное. Перед началом и завершением следует прочитать специальную молитву.

Мы слушаем профессиональных звонарей, получаем советы. Например, в конце 2018 года к нам приезжал старший звонарь Данилова монастыря в Москве, руководитель Даниловского колокольного центра иеродиакон Роман (Огрызков). Он проводил небольшой мастер-класс, который был очень полезен в плане развития нашего мастерства, — поделилась Наталья.

Девушки рассказали, что колокола на звоннице Иоанно-Богословского храма расположены очень удобно, поэтому звонить в них после обучения не так сложно. Правда, зимой в мороз на колокольне находиться не очень комфортно. Однако Инна признается, что это никогда ее не останавливало: «Да, иногда зимой в мороз и руки мерзнут, и ноги, и лицо. Но это меня совсем не пугает, я радуюсь всякий раз, когда совершаю звон».

Отметим, что во время сильных заморозков звонить нельзя, потому что колокола могут треснуть.

Многие люди считают, что колокола отгоняют нечисть и исцеляют болезни. Но выпускники курсов уверены, что это скорее миф, ведь в их задачи не входит лечить людей: «Звонарь несет прежде всего послушание».