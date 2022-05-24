24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. С этим днем горожан поздравил мэр Барнаула Вячеслав Франк, его опубликовали на сайте городской администрации.

Он напомнил, что благодаря летописям на Кириллице до нас дошли сведения об исторических событиях, достижениях наших предков, создавших многонациональную державу.

Сейчас же этот праздник «способствует укреплению мира и согласия между народами России и напоминает о главных объединяющих нас ценностях».

«В многонациональном Барнауле, как и в других городах страны, в этот день традиционно проходят праздничные мероприятия. Мы живем в добрососедстве, говорим на одном языке и делаем всё для процветания малой родины», — говорится в поздравлении мэра.

Где отметят праздник

Праздничная программа в честь Дня славянской письменности пройдет в Нагорном парке перед храмом Иоанна Предтечи.

Зрители услышат симфонический оркестр и мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии края, академический хор Алтайского государственного института культуры, сводный хор храмов Барнаульской епархии, Барнаульский академический хор имени Александра Тарнецкого, Барнаульский духовой оркестр и Барнаульский детский хор.

В их исполнении прозвучит известная классическая музыка, а также популярные песенные хиты Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, Игоря Матвиенко и Александра Шаганова, Евгения Крылатова, Давида Тухманова.

Заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина прочтет стихи Роберта Рождественского. Кроме того, состоится выступление лауреата Патриаршей литературной премии писателя Михаила Тарковского.