24 мая
﻿
Жизнь

Мэр Барнаула поздравил горожан с Днем славянской письменности и культуры — где будут отмечать событие

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. С этим днем горожан поздравил мэр Барнаула Вячеслав Франк, его опубликовали на сайте городской администрации.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Он напомнил, что благодаря летописям на Кириллице до нас дошли сведения об исторических событиях, достижениях наших предков, создавших многонациональную державу.

Сейчас же этот праздник «способствует укреплению мира и согласия между народами России и напоминает о главных объединяющих нас ценностях».

«В многонациональном Барнауле, как и в других городах страны, в этот день традиционно проходят праздничные мероприятия. Мы живем в добрососедстве, говорим на одном языке и делаем всё для процветания малой родины», — говорится в поздравлении мэра.

Где отметят праздник

Праздничная программа в честь Дня славянской письменности пройдет в Нагорном парке перед храмом Иоанна Предтечи.

Зрители услышат симфонический оркестр и мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии края, академический хор Алтайского государственного института культуры, сводный хор храмов Барнаульской епархии, Барнаульский академический хор имени Александра Тарнецкого, Барнаульский духовой оркестр и Барнаульский детский хор.

В их исполнении прозвучит известная классическая музыка, а также популярные песенные хиты Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, Игоря Матвиенко и Александра Шаганова, Евгения Крылатова, Давида Тухманова.

Заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина прочтет стихи Роберта Рождественского. Кроме того, состоится выступление лауреата Патриаршей литературной премии писателя Михаила Тарковского.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость