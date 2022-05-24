Он напомнил, что благодаря летописям на Кириллице до нас дошли сведения об исторических событиях, достижениях наших предков, создавших многонациональную державу.
Сейчас же этот праздник «способствует укреплению мира и согласия между народами России и напоминает о главных объединяющих нас ценностях».
«В многонациональном Барнауле, как и в других городах страны, в этот день традиционно проходят праздничные мероприятия. Мы живем в добрососедстве, говорим на одном языке и делаем всё для процветания малой родины», — говорится в поздравлении мэра.
Где отметят праздник
Праздничная программа в честь Дня славянской письменности пройдет в Нагорном парке перед храмом Иоанна Предтечи.
Зрители услышат симфонический оркестр и мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии края, академический хор Алтайского государственного института культуры, сводный хор храмов Барнаульской епархии, Барнаульский академический хор имени Александра Тарнецкого, Барнаульский духовой оркестр и Барнаульский детский хор.
В их исполнении прозвучит известная классическая музыка, а также популярные песенные хиты Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, Игоря Матвиенко и Александра Шаганова, Евгения Крылатова, Давида Тухманова.
Заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина прочтет стихи Роберта Рождественского. Кроме того, состоится выступление лауреата Патриаршей литературной премии писателя Михаила Тарковского.