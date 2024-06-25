Мэр Горно-Алтайска возмутилась поведением отдыхающих на пляже в Еланде

В мэрии Горно-Алтайска 24 июня обсудили ситуацию на городском пляже в Еланде. Там дети и взрослые пьют алкоголь, матерятся и хамят, отметила глава города Ольга Сафронова.

Градоначальница призвала отдыхающих соблюдать правила посещения пруда, так как они установлены из соображений безопасности.

По словам мэра, на пляже хотят установить камеры, организовать регулярные рейды вместе с сотрудниками полиции. Обо всех случаях распития спиртного будут сообщать в МВД.

Также Сафронова сказала, что родители должны провести беседу с детьми и рассказать о правилах поведения на общественных территориях и пляжах.

Тем временем новым вице-премьером правительства Республики Алтай стал Александр Прокопьев.

Самое важное - в нашем Telegram-канале