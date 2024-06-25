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Жизнь

Мэр Горно-Алтайска возмутилась поведением отдыхающих на пляже в Еланде

В мэрии Горно-Алтайска 24 июня обсудили ситуацию на городском пляже в Еланде. Там дети и взрослые пьют алкоголь, матерятся и хамят, отметила глава города Ольга Сафронова.

Мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова.
Мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова.
gornoaltaysk.ru.

Градоначальница призвала отдыхающих соблюдать правила посещения пруда, так как они установлены из соображений безопасности.

По словам мэра, на пляже хотят установить камеры, организовать регулярные рейды вместе с сотрудниками полиции. Обо всех случаях распития спиртного будут сообщать в МВД.

Также Сафронова сказала, что родители должны провести беседу с детьми и рассказать о правилах поведения на общественных территориях и пляжах.

Тем временем новым вице-премьером правительства Республики Алтай стал Александр Прокопьев.

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