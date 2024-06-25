Мэр Горно-Алтайска возмутилась поведением отдыхающих на пляже в Еланде

Градоначальница призвала отдыхающих соблюдать правила посещения пруда, так как они установлены из соображений безопасности.
По словам мэра, на пляже хотят установить камеры, организовать регулярные рейды вместе с сотрудниками полиции. Обо всех случаях распития спиртного будут сообщать в МВД.
Также Сафронова сказала, что родители должны провести беседу с детьми и рассказать о правилах поведения на общественных территориях и пляжах.
Тем временем новым вице-премьером правительства Республики Алтай стал Александр Прокопьев.
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