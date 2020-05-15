Мэр Новосибирска презентовал жидкость для подавления пыли, которую протестируют на людях

Локоть подчеркнул, что широкое применение новый связующий раствор получит только после целого ряда испытаний.
«Проблема пыли — актуальный для города вопрос. Наша новосибирская компания представила свою инновационную разработку — раствор для пылеподавления на дорогах. Я поручил провести испытание на локальных участках дорог Новосибирска», — отметил мэр.
Кроме того, жидкостью планируют обработать городские парки.
Как рассказала гендиректор ГК «И.С. Лаборатория» Антонина Москалюк, разрабатывать раствор для пылеподавления начали в 2019 году.
Вначале создали «зимнюю» жидкость, которая при тестировании показала хорошие результаты. После приступили к разработке «летнего» варианта смеси — для пылеподавления на дорогах.
«Мы понимаем, что будем производить жидкость для родного города, в котором сами живем, дышим этим воздухом. Поэтому мы готовы подтвердить безопасность и экологичность продукта», — подчеркнула Москалюк.
Новое средство планируют испытать на запыленных участках дорог с большим количеством заездных карманов. К тестированию приступят после получения всех необходимых документов.
Напомним, накануне главу Новосибирска наградили Ленинской премией 2020 года «за заслуги в сохранении и приумножении ценностей социализма», а также «за деятельность по защите социально-экономических и духовных достижений СССР».