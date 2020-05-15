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Жизнь

Мэр Новосибирска презентовал жидкость для подавления пыли, которую протестируют на людях

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил задачу — протестировать на дорогах новое средство пылеподавления, сообщает администрация города.

Уборочная техника и пыль на улицах Барнаула.
Уборочная техника и пыль на улицах Барнаула.
altapress.ru

Локоть подчеркнул, что широкое применение новый связующий раствор получит только после целого ряда испытаний.

«Проблема пыли — актуальный для города вопрос. Наша новосибирская компания представила свою инновационную разработку — раствор для пылеподавления на дорогах. Я поручил провести испытание на локальных участках дорог Новосибирска», — отметил мэр.

Кроме того, жидкостью планируют обработать городские парки.

Как рассказала гендиректор ГК «И.С. Лаборатория» Антонина Москалюк, разрабатывать раствор для пылеподавления начали в 2019 году.

Вначале создали «зимнюю» жидкость, которая при тестировании показала хорошие результаты. После приступили к разработке «летнего» варианта смеси — для пылеподавления на дорогах.

«Мы понимаем, что будем производить жидкость для родного города, в котором сами живем, дышим этим воздухом. Поэтому мы готовы подтвердить безопасность и экологичность продукта», — подчеркнула Москалюк.

Новое средство планируют испытать на запыленных участках дорог с большим количеством заездных карманов. К тестированию приступят после получения всех необходимых документов.

Напомним, накануне главу Новосибирска наградили Ленинской премией 2020 года «за заслуги в сохранении и приумножении ценностей социализма», а также «за деятельность по защите социально-экономических и духовных достижений СССР».

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