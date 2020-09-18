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Жизнь

Мэр обратился к барнаульцам накануне Дня города

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к горожанам перед празднованием Дня города. Он напомнил, как нужно себя вести и обещал, что выступления, которые приготовили к празднику, жителям понравятся.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
barnaul.org

Благодаря тому, что Алтайский край перешел на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, большинство мероприятий к юбилею города состоятся, отметил Франк.

«Программа празднования насыщена яркими и интересными событиями. Уверен, что каждому придутся по душе выступления бронетанковой техники, пилотажной группы „Стрижи“, лучших творческих и спортивных коллективов города», — сказал мэр.

Он попросил не забывать, что все еще действует масочный режим. Это значит, что носить маску и соблюдать дистанцию обязательно на праздничных площадках.

«Во время посещения праздничных мероприятий используйте маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Пусть день города оставит о себе только яркие впечатления и теплые воспоминания. Берегите себя и здоровье близких вам людей», — заключил Франк.

Ранее в Барнауле продезинфицировали площадки, где будут проходить мероприятия в День города.

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