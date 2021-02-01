Мэр сибирского городка советует посмотреть фильм про «дворец Путина»

Серебренников отметил, что в фильме много информации и он очень запутанный.
«Вы знаете, я его посмотрел. Рекомендую, кстати, уважаемые братчане, всем этот фильм посмотреть. Я его осилил лишь с третьей попытки: фильм длинный, путанный, много информации, много воды», — отметил мэр в эфире городского телеканала.
При этом он подчеркнул, что оппозиционер Алексей Навальный — это засланный в Россию вирус.
«Я считаю, что Навальный — это вирус, который заслан нам Западом, Европой, и его сторонники дискредитируют нашу страну», — заявил Серебренников.
По словам мэра, во время митинга 23 января он находился в здании администрации и наблюдал — он заметил, что «90% пришедших» были «дети».
Серебренников также отметил, что его удовлетворил ответ президента России Владимира Путина о том, что дворец ему не принадлежит.
Ранее в сети опубликовали видео из «дворца Путина», на котором показали интерьеры на «нулевом этапе строительства».