24 июля 24°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Мэра Новосибирска назвали возможным преемником Владимира Путина

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в интервью RTVI огласил список возможных преемников президента России Владимира Путина.

Анатолий Локоть.
Анатолий Локоть.
www.kprfnsk.ru

Зюганов отметил, что у коммунистов много молодых, энергичных и талантливых людей.

«Афонин (первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы), Новиков (заместитель председателя ЦК КПРФ), Калашников (секретарь ЦК КПРФ по международным связям, член президиума), Клычков (губернатор Орловской области), Локоть (мэр Новосибирска)», — перечислил политик несколько фамилий.

Зюганов подчеркнул, что власть должна создать научно-консультативный совет по выбору преемника.

Также коммунист заявил, что если бы Путин советовался с ним, то он бы убедил президента в неправильности пенсионной реформы.

Как отмечает Om1.ru, ранее Анатолия Локтя повторно выбрали вице-президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

Кстати, накануне глава Новосибирска отчитал депутата, рискнувшего сделать ему выговор за качество дорог.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость