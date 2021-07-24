Мэра Новосибирска назвали возможным преемником Владимира Путина

Зюганов отметил, что у коммунистов много молодых, энергичных и талантливых людей.
«Афонин (первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы), Новиков (заместитель председателя ЦК КПРФ), Калашников (секретарь ЦК КПРФ по международным связям, член президиума), Клычков (губернатор Орловской области), Локоть (мэр Новосибирска)», — перечислил политик несколько фамилий.
Зюганов подчеркнул, что власть должна создать научно-консультативный совет по выбору преемника.
Также коммунист заявил, что если бы Путин советовался с ним, то он бы убедил президента в неправильности пенсионной реформы.
Как отмечает Om1.ru, ранее Анатолия Локтя повторно выбрали вице-президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.
Кстати, накануне глава Новосибирска отчитал депутата, рискнувшего сделать ему выговор за качество дорог.