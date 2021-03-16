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Жизнь

Мэра российского города собака протащила по скользкому уличному льду

Мэр Калуги Дмитрий Денисов во время совещания в городской управе раскритиковал работу коммунальных служб в период таяния снега, пишет Kaluganews.

Непогода. Снег и гололед.
Непогода. Снег и гололед.
Анна Зайкова

Градоначальник обратил внимание, что пескосоляная смесь оказалась смыта ручьями от тающего снега.

«Надо засыпать таким слоем песка, чтобы он долго смывался. Во дворах тоже скользко, просто безобразно. Город практически стал непригоден для жизни в эти дни», — указал он.

Денисов рассказал, как пошел гулять с собакой, и та смогла потащить хозяина по голому льду, пишет Lenta.ru. При этом «человеку достаточно плотного телосложения можно было не переставлять ноги».

Между тем в Кемеровской области возбудили уголовное дело после обрушения на женщину огромной массы снега с крыши здания.

Инцидент произошел в Междуреченске больше месяца назад — 7 февраля 2021 года. Пострадавшая до сих пор находится в больнице.

«С крыши ДК сошел снег, который травмировал 65-летнюю женщину. Потерпевшую госпитализировали, у нее диагностирована скелетная сочетанная травма», — рассказали в региональном СКР.

Ранее в Новосибирске упавшая с балкона сосулька убила 68-летнюю пенсионерку.

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