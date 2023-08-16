Мэрии Барнаула не удалось запретить горбольнице пользоваться автомойкой

Здание "медицинской" автомойки построили в 2021 году в Барнауле. Она расположена на Змеиногорском тракте, 75.
Горбольница в 2023 году обратилась в мэрию с заявлением о выдаче разрешения на эксплуатацию мойки для дезинфекции машин скорой помощи. Однако учреждению отказали, потому что у него не было разрешения на строительство.
В апреле 2023 года городская больница обратилась в суд. В августе учреждение получило разрешение. Участок, на котором построили мойку, находится в собственности края и в бессрочном пользовании организацией. Также указывается, что автомойку построили согласно всем требованиям.
По решению суда за больницей признали права собственности и управления объектом.
Ранее в Алтайском крае увеличили количество коек для особенных больных.