Мэрии Барнаула не удалось запретить горбольнице пользоваться автомойкой

Барнаульская городская больница №5 выиграла суд против мэрии Барнаула и добилась права признания собственности на здание мойки машин скорой помощи. Информация об этом размещена в картотеке дел арбитражного суда.

Здание "медицинской" автомойки построили в 2021 году в Барнауле. Она расположена на Змеиногорском тракте, 75.

Горбольница в 2023 году обратилась в мэрию с заявлением о выдаче разрешения на эксплуатацию мойки для дезинфекции машин скорой помощи. Однако учреждению отказали, потому что у него не было разрешения на строительство.

В апреле 2023 года городская больница обратилась в суд. В августе учреждение получило разрешение. Участок, на котором построили мойку, находится в собственности края и в бессрочном пользовании организацией. Также указывается, что автомойку построили согласно всем требованиям.

По решению суда за больницей признали права собственности и управления объектом.

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