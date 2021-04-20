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Жизнь

Мэрия Барнаула не согласовала митинг в центре города в поддержку кое-кого

Администрация Барнаула сообщила в своем Telegram-канале, что отказалась согласовать проведение публичного мероприятия на площади Советов.

Акция протеста 31 января. Красноярск.
Акция протеста 31 января. Красноярск.
prmira.ru со ссылкой на неизвестного автора.

«Администрацией города Барнаула не согласовано проведение публичного мероприятия 21 апреля с 19:00 до 21:00 на площади Советов», — сообщили в мэрии города.

Власти объяснили решение тем, что организатор нарушил требования закона о сроках подачи уведомления — отсутствует часть необходимых сведений и документов.

В мэрии предупредили, что организатора и иных участников, в случае проведения мероприятия, могут привлечь к ответственности.

Кстати, накануне алтайское МВД прокомментировало распространение в соцсетях сообщений о несогласованных публичных мероприятиях.

Несанкционированный митинг в поддержку кое-кого в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку кое-кого в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

«Воздержитесь от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное время <…> Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность», — обратилась полиция к жителям региона.

Согласно требованиям Роскомнадзора, в СМИ нельзя указывать цель несогласованных мероприятий.

Ранее представители алтайских партий рассказали, как пытались завоевать доверие студентов: «Топим за Лешу, а побеждает „Единая Россия“».

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