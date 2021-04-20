Мэрия Барнаула не согласовала митинг в центре города в поддержку кое-кого

Администрация Барнаула сообщила в своем Telegram-канале , что отказалась согласовать проведение публичного мероприятия на площади Советов.

prmira.ru со ссылкой на неизвестного автора.

«Администрацией города Барнаула не согласовано проведение публичного мероприятия 21 апреля с 19:00 до 21:00 на площади Советов», — сообщили в мэрии города.

Власти объяснили решение тем, что организатор нарушил требования закона о сроках подачи уведомления — отсутствует часть необходимых сведений и документов.

В мэрии предупредили, что организатора и иных участников, в случае проведения мероприятия, могут привлечь к ответственности.

Кстати, накануне алтайское МВД прокомментировало распространение в соцсетях сообщений о несогласованных публичных мероприятиях.

Несанкционированный митинг в поддержку кое-кого в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

«Воздержитесь от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное время <…> Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность», — обратилась полиция к жителям региона.

Согласно требованиям Роскомнадзора, в СМИ нельзя указывать цель несогласованных мероприятий.

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