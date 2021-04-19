«Топим за Лешу, а побеждает «Единая Россия». Как представители партий пытались завоевать доверие алтайских студентов

Политические партии в канун нового выборного сезона двинулись в сторону молодежи. До сентября осталось полгода, надо действовать решительно. Но попытка перехватить популярную повестку у Алексея Навального у партийцев не увенчалась успехом. Активные студенты по-прежнему уверены в том, что с традиционными партийными лидерами им не по пути. Но диалог все-таки начался.

Откуда ноги растут

14 апреля в рамках проекта Молодежного правительства Алтайского края «Лица Алтая» прошла встреча, на которой представители четырех политических партий (Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия) ответили на вопросы студентов, обсудили митинги в поддержку Навального, проблемы взаимоотношений и многое другое.

Напомним, 23 и 31 января в Барнауле прошли крупные несанкционированные акции в поддержку политика и блогера Алексея Навального. Согласно официальным данным, эти акции собрали около 2 тыс. и 250 человек соответственно. На деле людей было больше.

Костяк протестующих составила молодежь — именно этот факт стал притчей во языцех алтайских чиновников и политиков. К примеру, губернатор Виктор Томенко отметил, что организаторы акций «запутали молодежь, попытались вовлечь сюда несовершеннолетних «, что по мнению главы региона, «опасно» и «недопустимо».

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

Депутат Татьяна Ильюченко, глава комитета краевого заксобрания по социальной политике подчеркнула, что «бояться вовлечения в политику молодежи не нужно» — этим как раз занимается государство. Она привела в пример работу молодежного парламента и Российского движения школьников.

Другими словами, после прошедших митингов вопрос об эффективной работе с молодежью стоял очень остро. Одно из решений предложил Иван Мордовин, депутат АКЗС от «Единой России» — это диалоговые площадки.

Иван Мордовин,

депутат АКЗС:

Нужно дать людям, у которых действительно есть проблемы, кто озабочен развитием нашей страны, ищет правды и справедливости, возможность достучаться до власти. Но только не на улицах, а на диалоговых площадках.

Иван Мордовин. Архив партии «Единая Россия»

Состоявшаяся дискуссия — это первая настоящая попытка политических партий на Алтае найти с молодежью общий язык и понять их. Насколько она удалась, решайте сами.

Не наши партии

Краеугольной темой дискуссии ожидаемо стали митинги в поддержку Навального. На вопрос из зала, как добиться такой же популярности и доверия со стороны молодежи на выборах, как это сделал «отравленный товарищ», последовал встречный вопрос.

Ирина Шудра,

депутат АКЗС от ЛДПР:

«Что нужно, чтобы заинтересовать молодежь примкнуть к определенной политической силе, и что нужно чтобы вы пошли на участок и изъявили свою волю?

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Ирина Шудра. Анна Зайкова

Даниил Абатуров, студент 3 курса направления «политология» в АлтГУ, ответил просто. Партии, представители которых находятся в зале, не являются «проводниками того мнения, которое молодежь хочет высказать». Поэтому и выходит молодежь на улицы, а не спешит на избирательные участки.

Он добавил, что Навальный стал успешен потому, что «пошел вразрез» популярному представлению, что нужно вступать в партию или в «Молодую гвардию». Вместо этого политик апеллировал к системным проблемам, таким как коррупция.

Даниил Абатуров,

студент 3-го курса АлтГУ:

И давайте не скрывать его за эвфемизмами. «Отравленный пациент» — это Алексей Анатольевич Навальный.

Алексей Навальный. instagram.com/navalny.

Нужно менять институты изнутри

Денис Голобородько, депутат АКЗС от Единой России, возразил, что работающие институты следует менять изнутри, улучшать их — «это эволюционный процесс», а от революции «никто ничего хорошего не получал».

Кроме того, Навальный начинал свою политическую карьеру как системный политик в партии «Яблоко», поэтому противостоять конъюнктуре он начал не сразу, подчеркнул единоросс.

Также Голобородько выразил искреннее недоумение — какие вопросы удалось решить митингами?

Денис Голобородько,

депутат АКЗС от Единой России:

Если сама цель просто хайпануть, то можно сейчас видеоролик снять и сказать: почему я против того или другого. Не проблема! Завтра исключат из партии и можно на этом рейтинг набрать, на ютубе может что-то можно заработать. А цель какая — популярность в сети? И что она дает в конечном счете? Я не критикую, просто отвечаю на вопрос.

Денис Голобородько. Фото предоставлено пресс-службой Единой России.

Александр Молотов руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС, добавил, что Навальному, в отличие от тысяч подобных ему, удалось понравится молодежи, но почему это произошло — хороший вопрос.

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Он никакой позитивной повестки не генерировал, он говорит только о том, что все плохо, что все чиновники воры и коррупционеры.

Молотов добавил, что если убрать действующих чиновников, то «счастливая Россия не появится» — их место займет окружение Навального. По словам депутата, демократия — это, прежде всего, «ценности, правила и процедуры», поэтому в такой системе не имеет значения кто будет у власти: Владимир Путин или Алексей Навальный.

Александр Молотов. Анна Зайкова

В информационном пузыре

Молотов отметил, что у молодежи складывается неверное впечатление о действительности, поскольку она живет в «виртуальной среде».

Александр Молотов

руководитель фракции «Справедливая Россия»:

Отсюда ощущение глобальной несправедливости: «Мы все топим за Лешу, мы выходим на митинги, и почему «Единая Россия» опять побеждает?». А потому, что есть масса людей, которые думают совершенно по-другому. Опять же в основном, кто в интернете строчит комментарии — это недовольные. А довольные живут.

Даниил Щеглов, руководитель Ленинского комсомола в Алтайском крае, отметил, что реакция у студентов вполне естественная — «уже 30 лет легитимной демократии, а у власти одни и те же люди». Он добавил, что важно реагировать на все системные проблемы государства — коррупцию, фальсификацию выборов и т.д.

Флаги КПРФ. Анна Зайкова.

Кроме того, коммунист провел разграничение между политическими партиями и штабами Навального. Он напомнил, что протестующим, оказавшимся в СИЗО, приходилось «выкарабкиваться» самим — штабы их не поддержали. А КПРФ, напротив, пришла к ним на помощь.

Даниил Щеглов,

руководитель комсомола в Алтайском крае:

Единственные кто помог им выйти из СИЗО, оказал оказал юридическую помощь — партия КПРФ. Хоть мы и не поддерживаем Навального, но мы поддерживаем борьбу с коррупцией. Использование молодежи в своих целях и наплевательское отношение к ней — последнее, что могло произойти с активистами штаба. Неудивительно, что после этого люди разочаровываются и уходят.

К вопросу о митингах

Егор Поломошнов, студент 3 курса направления «политология» в АлтГУ, задал вопрос — какие выводы сделали партии после митингов, на которые вышло значительно больше молодых людей, чем на их акции. Особенно если учесть, что митинги были несанкционированными, а участники рисковали попасть в СИЗО.

Александр Молотов согласился, что его партия недостаточно хорошо ведет работу с молодежью. Он подчеркнул, что для современных молодых людей важно содержание, «когда захочется развернуть обертку». Как раз яркую обертку пока создать не получается.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия»:

Когда вы в инстаграме листаете ленту смотрите сторис, вас заинтересует что-то яркое и броское. Вряд ли, если вы увидите Зюганова, то будете его слушать. Вы сразу его пролистнете. В этом смысле действительно существует проблема всех старых партий — неумение работать с молодежью, неумение работать с новыми смыслами, неумение облекать свои взгляды в нужную интересную форму.

Денис Голобородько согласился, что едва ли партиям удастся найти столько же молодых людей, сколько пришли на митинги в Барнауле.

Денис Голобородько,

депутат АКЗС от «Единой России»:

Поймите правильно, здесь важно понимать, это же ситуативный момент. Конечно, на протестную повестку выходят больше, но это же опять не значит, что те, кто сидит дома, с этой позицией согласны.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

Единоросс добавил, что партия не может работать в тех же форматах, что и несистемная оппозиция. К примеру, чтобы ответить гражданину о том, почему у него нет в доме воды, потребуется очень много времени.

Но при этом политик признал, что «Единая Россия» отстает от современных тенденций, поэтому найти с молодежью общий язык ей весьма непросто.

Накормить и оплатить проживание

Михаил Беляков, член студенческой администрации юридического института АлтГУ, порекомендовал представителям парламентских фракций последовать примеру партии «Новые люди».

Студент отметил, что новая партия довольно хитрым способом продвигает политическую повестку среди молодежи — она устраивает для них интеллектуальные игры и лекции. И между делом транслирует собственную идеологию.

Партия «Новые люди».

Михаил Беляков,

член студенческой администрации юридического института АлтГУ:

Организация устраивает для ребят выездные мероприятия. Говорит: «Мы вас покормим и оплатим ваше проживание. И мы вам расскажем как правильно жить и действовать». Это отличный способ, они потратили не очень большое количество средств и получили 100% сторонников.

Кроме того, студент подчеркнул, что партиям необходимо создавать политический контент в интернете, как это делает команда Навального, и как с недавнего времени — КПРФ, которые, к примеру, публикуют видеоролики на youtube.

Молотов согласился с замечанием — «нужно работать с новыми форматами». Политик добавил, что активнее стал пользоваться инстаграмом, где устраивает трансляции для избирателей — и готов ответить на их вопросы. Правда, работать со старшим поколением партии зачастую выгоднее.

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Все партии хотят привлечь молодежь. Но есть неумолимая статистика — молодежь на выборы не ходит. Бабушки ходят на выборы, поэтому и получается, что в большей степени партия, как структура прагматичная, работает именно с этими слоями населения.

Пенсионеры. СС0

Щеглов напомнил, что «печеньки и поездки» закончатся после выборов, как это показала Новосибирская кампания партии «Новые люди». Правда, инструменты, которые они используют, КПРФ давно пытается активно применять. «Мы, конечно, учитываем их успешный опыт. И эти технологии по взаимодействию с молодежью применять стоит всем партиям», — сказал он.

Голобородько и Шудра согласились с коллегами и отметили, что их партии в свою очередь, стараются работать с новыми форматами.

Ирина Шудра,

депутат АКЗС от ЛДПР: