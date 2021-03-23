Человек и паровоз. Зачем губернатору Томенко идти на выборы в АКЗС и при чем тут белые вороны

Выборы в Алтайское краевое Законодательное собрание, которые пройдут осенью 2021 года, как представляется, не обойдутся без участия губернатора Виктора Томенко. Очень вероятно, что он возглавит список «Единой России». Зачем ему это надо и что стоит за статусом «паровоза» — в материале altapress.ru.

Короткая партийная жизнь

Для начала напомним, что персону губернатора Томенко с партией власти связывает не очень долгая история. До приезда в Алтайский край Виктор Петрович был беспартийным.

Однако прибыв в 2018 году из Красноярска в Барнаул и возглавив регион в качестве исполняющего обязанности, Томенко выдвинулся на выборы губернатора от правящей партии и одержал на них победу.

В ноябре 2018 года уже избранный губернатор анонсировал тот факт, что вступит в ряды «Единой России».

Рассказывая о том, что он написал заявление о вступление в «ЕР», Томенко отмечал: «Если я буду участвовать в партийной жизни края и страны в качестве непосредственного члена партии, то можно будет более эффективно решать вопросы, которые есть у жителей Алтайского края, решать их проблемы. Думаю, что в таком случае и поддержка со стороны федерального центра могла бы быть более весомой и эффективной».

Виктор Томенко прилетел в Барнаул. katun24.ru

В начале декабря 2018 года губернатор Алтайского края получил партийный билет из рук председателя правящей партии, тогдашнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Я шел на выборы губернатора в качестве кандидата, выдвинутого партией „Единая Россия“. Партия очень помогла мне, сразу после того, как я вступил в должность, стал ее сторонником. Все это время я активно взаимодействовал с руководством партии как в Москве, так и у нас в регионе. Сегодня партия „Единая Россия“ — это главная движущая политическая сила и по численности, и по своему влиянию. Партия вырабатывает ключевые, основополагающие решения по всем направлениям жизни», — так Томенко высказался об обретении партбилета.

В настоящее время глава региона входит в состав генсовета «Единой России», а также является членом президиума регионального политсовета правящей партии.

Дмитрий Медведев и Виктор Томенко на съезде «Единой России». altai-ter.er.ru

Москва не любит белых ворон

Красноярский политолог Александр Чернявский, говоря о возможном походе Виктора Томенко на выборы в АКЗС в качестве «паровоза», обратил внимание на то, что в свое время нынешний губернатор избегал появления в политическом амплуа.

«Во время своей работы в Красноярском крае Виктор Петрович всячески дистанцировался от таких вещей, избегал политики и предпочитал заниматься тем, что входит в обязанности главы правительства региона — экономикой и социалкой. По приезде в Барнаул ему, конечно, пришлось сменить роль, и теперь он вынужден принимать существующие правила игры. Такова уж наша страна», — отмечает эксперт.

В целом же, высказываясь о практике «паровозов», Александр Чернявский указывает, что у нее имеются как плюсы, так и минусы.

Александр Чернявский,

политолог:

Как правило, «паровозами» выступают популярные губернаторы. В известной степени это номенклатурный вопрос, такие выдвижения согласовываются с федеральным центром и во многом означают, что Москва выдает мандат доверия тому или иному главе региона.

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко. kremlin.ru

При этом собеседник добавляет, что часть электората видит в «паровозах» известную долю «лукавства власти».

«Очевидно, что губернатор не сменит свое кресло на депутатское. С другой стороны, на выборах можно будет использовать условный слоган „команда губернатора“, который в принципе верен, поскольку губернатору придется работать с этими депутатами и проводить те или иные решения через законодательный орган», — говорит эксперт.

Резюмируя, Александр Чернявский акцентировал внимание на том, что, по его мнению, губернаторам все же выгоднее быть над схваткой.

«Но опять же, таковы правила игры, и раз уж ты в этой обойме, как говорится, будь добр. Белых ворон в Москве не любят», — заключил собеседник.

Виктор Томенко. Пресс-служба правительства Алтайского края.

Без лишних издержек

На столичные истоки окончательного решения о том, будет ли Виктор Томенко идти первым номером в списке «Единой России» на краевых парламентских выборах, указывает и политолог Ярослава Шашкова.

Ярослава Шашкова,

политолог:

Статус «паровоза» позволит губернатору не понести издержек со стороны федерального центра. Дело в том, что уже неоднократно звучало: главам регионов дается установка на выдвижение в качестве «паровозов». От такого выдвижения губернатор, скорее всего, ничего не выигрывает, но может проиграть, если не станет «паровозом».

По мнению собеседницы, отказы в положительном отклике на подобного рода установки из Москвы могут иметь неприятные «административные последствия», которых главы регионов в любом случае захотят избежать, а посему удовлетворят пожелание сверху.

Сама же «паровозная» модель, как указывает эксперт, мотивирует губернаторов работать на рейтинг «Единой России».

Виктор Томенко. Пресс-служба правительства Алтайского края.

Кроме того, по словам Ярославы Шашковой, это представляет собой своеобразный тест рейтинга самого главы региона и является проверкой того, насколько он контролирует ситуацию в подотчетном субъекте Федерации.

Губернатор. Перезагрузка

Участие Виктора Томенко в выборах в краевое Заксобрание — вопрос почти решенный, считает политолог Константин Лукин.

«Исходя из логики, которую мы видели на федеральном уровне, и исходя из заявлений генсовета партии „Единая Россия“ о том, что губернаторы от „ЕР“ должны быть вовлечены в выборы в регионах, считаю, что Томенко будет возглавлять список в АКЗС», — говорит эксперт.

Он также напомнил, что для формального облегчения «паровозной» тактики «Единая Россия» внесла изменения в регламент предварительного голосования, согласно которому первым лицам и главам выборных списков не надо проходить процедуру праймериз.

Губернатор Виктор Томенко www.altairegion.ru

Константин Лукин,

политолог:

Участие Виктора Томенко в выборах в Алтайское краевое Законодательное собрание, на мой взгляд, достаточно логично. Дело в том, что в наш регион его отправили в середине срока депутатского корпуса, и все эти два с половиной года он работал с теми людьми, которые ему остались «в наследство». Возглавив же список на выборах в АКЗС, он сможет позиционировать представителей правящей партии как команду. Это в любом случае понятный шаг для полной перезагрузки региона и подбора той команды, с которой будет работать новый губернатор.

При этом эксперт подчеркивает, что сам Виктор Томенко с удовольствием воздержался бы от всей это «паровозной» истории.

«Думаю, что он выдвинется на выборы от правящей партии, сделает несколько заявлений, но вряд ли будет активно принимать участие в кампании», — уточняет политолог, добавляя, что от персоны Томенко в данном случае требуется лишь «подарить» свой рейтинг правящей партии.

«Сегодня рейтинг губернатора в Алтайском крае однозначно выше, чем рейтинг партии „Единая Россия“», — резюмировал собеседник.

Виктор Томенко. Пресс-служба правительства Алтайского края.

В заключение стоит отметить, что на сегодняшний день заявлений от самого Виктора Томенко относительно его возможного участия в парламентских выборах не звучало. Однако можно быть абсолютно уверенными, что в случае своего выдвижения он обязательно прокомментирует сей факт и, возможно, даже даст пояснения по поводу этого решения в своем Instagram.