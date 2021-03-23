Человек и паровоз. Зачем губернатору Томенко идти на выборы в АКЗС и при чем тут белые вороны

Короткая партийная жизнь
Для начала напомним, что персону губернатора Томенко с партией власти связывает не очень долгая история. До приезда в Алтайский край Виктор Петрович был беспартийным.
Однако прибыв в 2018 году из Красноярска в Барнаул и возглавив регион в качестве исполняющего обязанности, Томенко выдвинулся на выборы губернатора от правящей партии и одержал на них победу.
В ноябре 2018 года уже избранный губернатор анонсировал тот факт, что вступит в ряды «Единой России».
Рассказывая о том, что он написал заявление о вступление в «ЕР», Томенко отмечал: «Если я буду участвовать в партийной жизни края и страны в качестве непосредственного члена партии, то можно будет более эффективно решать вопросы, которые есть у жителей Алтайского края, решать их проблемы. Думаю, что в таком случае и поддержка со стороны федерального центра могла бы быть более весомой и эффективной».
В начале декабря 2018 года губернатор Алтайского края получил партийный билет из рук председателя правящей партии, тогдашнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
«Я шел на выборы губернатора в качестве кандидата, выдвинутого партией „Единая Россия“. Партия очень помогла мне, сразу после того, как я вступил в должность, стал ее сторонником. Все это время я активно взаимодействовал с руководством партии как в Москве, так и у нас в регионе. Сегодня партия „Единая Россия“ — это главная движущая политическая сила и по численности, и по своему влиянию. Партия вырабатывает ключевые, основополагающие решения по всем направлениям жизни», — так Томенко высказался об обретении партбилета.
В настоящее время глава региона входит в состав генсовета «Единой России», а также является членом президиума регионального политсовета правящей партии.
Москва не любит белых ворон
Красноярский политолог Александр Чернявский, говоря о возможном походе Виктора Томенко на выборы в АКЗС в качестве «паровоза», обратил внимание на то, что в свое время нынешний губернатор избегал появления в политическом амплуа.
«Во время своей работы в Красноярском крае Виктор Петрович всячески дистанцировался от таких вещей, избегал политики и предпочитал заниматься тем, что входит в обязанности главы правительства региона — экономикой и социалкой. По приезде в Барнаул ему, конечно, пришлось сменить роль, и теперь он вынужден принимать существующие правила игры. Такова уж наша страна», — отмечает эксперт.
В целом же, высказываясь о практике «паровозов», Александр Чернявский указывает, что у нее имеются как плюсы, так и минусы.
Александр Чернявский,
политолог:
Как правило, «паровозами» выступают популярные губернаторы. В известной степени это номенклатурный вопрос, такие выдвижения согласовываются с федеральным центром и во многом означают, что Москва выдает мандат доверия тому или иному главе региона.
При этом собеседник добавляет, что часть электората видит в «паровозах» известную долю «лукавства власти».
«Очевидно, что губернатор не сменит свое кресло на депутатское. С другой стороны, на выборах можно будет использовать условный слоган „команда губернатора“, который в принципе верен, поскольку губернатору придется работать с этими депутатами и проводить те или иные решения через законодательный орган», — говорит эксперт.
Резюмируя, Александр Чернявский акцентировал внимание на том, что, по его мнению, губернаторам все же выгоднее быть над схваткой.
«Но опять же, таковы правила игры, и раз уж ты в этой обойме, как говорится, будь добр. Белых ворон в Москве не любят», — заключил собеседник.
Без лишних издержек
На столичные истоки окончательного решения о том, будет ли Виктор Томенко идти первым номером в списке «Единой России» на краевых парламентских выборах, указывает и политолог Ярослава Шашкова.
Ярослава Шашкова,
политолог:
Статус «паровоза» позволит губернатору не понести издержек со стороны федерального центра. Дело в том, что уже неоднократно звучало: главам регионов дается установка на выдвижение в качестве «паровозов». От такого выдвижения губернатор, скорее всего, ничего не выигрывает, но может проиграть, если не станет «паровозом».
По мнению собеседницы, отказы в положительном отклике на подобного рода установки из Москвы могут иметь неприятные «административные последствия», которых главы регионов в любом случае захотят избежать, а посему удовлетворят пожелание сверху.
Сама же «паровозная» модель, как указывает эксперт, мотивирует губернаторов работать на рейтинг «Единой России».
Кроме того, по словам Ярославы Шашковой, это представляет собой своеобразный тест рейтинга самого главы региона и является проверкой того, насколько он контролирует ситуацию в подотчетном субъекте Федерации.
Губернатор. Перезагрузка
Участие Виктора Томенко в выборах в краевое Заксобрание — вопрос почти решенный, считает политолог Константин Лукин.
«Исходя из логики, которую мы видели на федеральном уровне, и исходя из заявлений генсовета партии „Единая Россия“ о том, что губернаторы от „ЕР“ должны быть вовлечены в выборы в регионах, считаю, что Томенко будет возглавлять список в АКЗС», — говорит эксперт.
Он также напомнил, что для формального облегчения «паровозной» тактики «Единая Россия» внесла изменения в регламент предварительного голосования, согласно которому первым лицам и главам выборных списков не надо проходить процедуру праймериз.
Константин Лукин,
политолог:
Участие Виктора Томенко в выборах в Алтайское краевое Законодательное собрание, на мой взгляд, достаточно логично. Дело в том, что в наш регион его отправили в середине срока депутатского корпуса, и все эти два с половиной года он работал с теми людьми, которые ему остались «в наследство». Возглавив же список на выборах в АКЗС, он сможет позиционировать представителей правящей партии как команду. Это в любом случае понятный шаг для полной перезагрузки региона и подбора той команды, с которой будет работать новый губернатор.
При этом эксперт подчеркивает, что сам Виктор Томенко с удовольствием воздержался бы от всей это «паровозной» истории.
«Думаю, что он выдвинется на выборы от правящей партии, сделает несколько заявлений, но вряд ли будет активно принимать участие в кампании», — уточняет политолог, добавляя, что от персоны Томенко в данном случае требуется лишь «подарить» свой рейтинг правящей партии.
«Сегодня рейтинг губернатора в Алтайском крае однозначно выше, чем рейтинг партии „Единая Россия“», — резюмировал собеседник.
В заключение стоит отметить, что на сегодняшний день заявлений от самого Виктора Томенко относительно его возможного участия в парламентских выборах не звучало. Однако можно быть абсолютно уверенными, что в случае своего выдвижения он обязательно прокомментирует сей факт и, возможно, даже даст пояснения по поводу этого решения в своем Instagram.