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Жизнь

Мэрия Барнаула опровергла запрет Масленицы в парке «Арлекино»

Мэрия Барнаула опровергла информацию о том, что в парке «Арлекино» запретили праздновать Масленицу. Власти пояснили, что администрация Ленинского района не имеет полномочий запрещать проведение подобных мероприятий, а письмо руководству парка носило разъяснительный характер.

Масленица.
Масленица.
altapress.ru

«Письмо, направленное руководству парка, носило разъяснительный характер с целью уведомления о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и согласования мероприятия с управлением Роспотребназдора по Алтайскому краю», — сообщает пресс-служба мэрии.

Письмо парку &quot;Арлекино&quot;.
Письмо парку «Арлекино».
instagram.com/arlekinopark

Кроме того, власти Барнаула ответили на возмущение руководства парка тем, что они получили уведомление за два дня до мероприятия, когда ничего уже нельзя было согласовать.

«Информация была направлена руководству парка на следующий день после размещения афиши о проведении мероприятия в социальных сетях», — говорят в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Барнауле отменили праздничные гуляния в «Арлекино». Как сообщили 13 марта в парке, причиной отмены праздника стал запрет администрации Ленинского района на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий.

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