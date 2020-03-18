Мэрия Барнаула показала, как борется со снегом накануне паводка

В Барнауле продолжаются противопаводковые работы, чтобы талые воды могли беспрепятственно уходить с поверхности, сообщают на официальном сайте города.

В Центральном районе специалисты ведут осмотр водопропускных труб. Работы идут как в центральной части (например, в микрорайоне Кирова по улицам Щетинкина, Краевой), так и в пригородной зоне.

«В поселке Бельмесево для отхода талых вод водопропускные трубы расчищают от снега. По улице Герцена в поселке Южном расчищают водоотводные лотки. В селе Лебяжье очистили от снега и льда оголовки труб по улицам Садовая и Тепличный Комбинат», — рассказали в мэрии.

В районе улицы Правый Берег Пруда также расчищают лотки. С этого участка вывезли примерно 45 машин снега.

Жителям города напоминают: если дом подвержен подтоплению, необходимо убирать снег на придомовой территории, очищать водоотводящие лотки, кюветы, а также кровлю.

Также советуют заранее позаботиться о сохранности вещей, документов и электроприборов.

В Центральном районе всю необходимую информацию о складывающейся обстановке можно получить через администрацию района (тел. 63−08−25), штаб по делам ГОЧС Центрального района (тел. 63−13−63 и 36−47−52).

Паводок на Алтае. Третьяковский район , Староалейское 25 марта. источник altapress.ru

Ранее altapress.ru выяснил, по какому сценарию может развиваться паводок-2020. Снегозапасы в крае достигают очень больших объемов, что вызывает опасение.

Напомним, в Барнауле паводок может пойти по образу 2017 года — об этом говорят снегозапасы, неглубокое промерзание почвы и малое содержание влаги в верхнем слое земли.

Дружное снеготаяние может спровоцировать подтопление низменных участков и придомовых территорий на территории города.