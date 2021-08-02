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Жизнь

Мэрия Бийска не собирается менять герб с конем

Герб Барнаула изменят из-за претензий Геральдического совета при президенте РФ, в частности, из-за наличия на нем лошади. Аналогичный символ есть и на гербе Бийска, но местные власти менять его не планируют.

Герб Бийска.
Герб Бийска.
altai4u.com

Коня с герба необходимо убрать, чтобы пройти официальную регистрацию и внести символ в реестр.

Бегущий серебристый конь обозначает принадлежность Барнаула к Томской губернии. Такой же смысл несет и лошадь на гербе Бийска, но мэрия не собирается (по крайней мере пока) рассматривать вопрос об изменении символики.

«Администрация города Бийска не планирует вносить изменения в герб города Бийска», — ответил и.о. замглавы наукограда Евгений Пазников на запрос altapress.ru.

Как сообщалось ранее, герб Алтайского края вслед за символом Барнаула претерпит изменения — печь и ваза не подходят для изображения.

Пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев добавлял, что модификациям придется подвергнуть и гербы других муниципалитетов, выполненных с нарушениями.

Герб Бийску был пожалован именным указом императора Александра I 20 марта 1804 года. Его верхняя часть представляет собой герб губернского города Томска: на «щите, имеющем зеленое поле, изображен серебряный конь, бегущий в правую сторону».

Поскольку в то время Бийск был уездным городом, относящимся к Колывано-Воскресенского горному округу, на гербе появилось изображение шахты.

Ранее altapress.ru узнал, как барнаульцы относятся к грядущей смене городского герба.

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