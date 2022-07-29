29 июля
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Жизнь

Мертвый лось и рыжий пес. Как в Барнауле проходит выставка для рыбаков и охотников

28 июля в Барнауле стартовала выставка «Охота и рыболовство Алтая 2022». В таком формате любители пострелять и покидать удочки собрались впервые за четыре года, и показать им есть что.

Выставка "Охота и рыбоводство Алтая".
Выставка "Охота и рыбоводство Алтая".
Дмитрий Лямзин

Выставка на барнаульском рынке ВДНХ будет работать в течение четырех дней, вплоть до 31 июля.

28 июля здесь прошло торжественное открытие, осмотр выставки приглашенными гостями. А еще подведение итогов оценки экспозиций трофеев.

«Важно, что охотник понимал, как законно добыть дичь, качественно обработать трофей, чтобы он надолго сохранился», — отметил замгубернатора Александр Лукьянов.

В этот же день состоялась жеребьевка разрешений на право добычи охотничьих ресурсов. По официальным подсчетам, в Алтайском крае около 70 тыс. любителей пострелять.

Среди них есть довольно известные личности. Борис Трофимов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Алтайскому краю, например, признается, что открытие охоты на водоплавающую дичь не пропускает с 1980 года.

29 июля на выставке пройдет демонстрация голубей, мастер-класс по стрельбе и основам рыбной ловли.

30 июля в 11.00 здесь же стартует краевая выставка охотничьих собак.

Выставка &quot;Охота и рыбоводство Алтая&quot;.
Выставка «Охота и рыбоводство Алтая».
Дмитрий Лямзин
Выставка &quot;Охота и рыбоводство Алтая&quot;.
Выставка «Охота и рыбоводство Алтая».
Дмитрий Лямзин
Выставка &quot;Охота и рыбоводство Алтая&quot;.
Выставка «Охота и рыбоводство Алтая».
Дмитрий Лямзин

Остались ли на Алтае звери

По официальным подсчетам, численность диких животных в Алтайском крае увеличивается. Так, на 2022 год в регионе насчитывается около 47 тыс. косуль, 15 тыс. лосей и около 5 тыс. диких маралов.

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