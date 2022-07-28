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Жизнь

В Барнауле откроется выставка, посвященная алтайскому гению Чорос-Гуркину

31 июля в парке «Солнечный ветер» откроется передвижная выставка, которая расскажет о творческой биографии известного алтайского художника Григория Чорос-Гуркина.

В Барнауле открывается выставка, посвященная 145-летию Григория Чорос-Гуркина.
В Барнауле открывается выставка, посвященная 145-летию Григория Чорос-Гуркина.
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу

На выставке также можно будет узнать про особенности произведений художника.

В день открытия для детей пройдут мастер-классы по изготовлению карманного шаманского бубна и рисованию цветов.

Также в парке будет звучать варганная музыка и горловое пение, сообщает краеведческий музей.

«Григорий Чорос-Гуркин — художник, один из первых исследователей и документалистов народной культуры алтайцев. Значительная роль в его творчестве отведена изображению природы горного края в живописных полотнах. Известность он получил благодаря прекрасным картинам, изображающим природу Горного Алтая. Однако, большую часть его наследия составляют графические произведения. Его зарисовки представляют этнографические темы, изображения жителей Горного Алтая, иллюстрируют сюжеты народного фольклора», — говорят о творце исследователи.

Начало открытия в 11:00.

Ранее в Барнауле открылась выставка советской свадьбы.

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