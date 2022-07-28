В Барнауле откроется выставка, посвященная алтайскому гению Чорос-Гуркину

На выставке также можно будет узнать про особенности произведений художника.
В день открытия для детей пройдут мастер-классы по изготовлению карманного шаманского бубна и рисованию цветов.
Также в парке будет звучать варганная музыка и горловое пение, сообщает краеведческий музей.
«Григорий Чорос-Гуркин — художник, один из первых исследователей и документалистов народной культуры алтайцев. Значительная роль в его творчестве отведена изображению природы горного края в живописных полотнах. Известность он получил благодаря прекрасным картинам, изображающим природу Горного Алтая. Однако, большую часть его наследия составляют графические произведения. Его зарисовки представляют этнографические темы, изображения жителей Горного Алтая, иллюстрируют сюжеты народного фольклора», — говорят о творце исследователи.
Начало открытия в 11:00.
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