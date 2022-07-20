Выставка трофеев и мастер-класс от таксидермиста. В Барнауле пройдет охотничья выставка

На выставке представят охотничья и рыболовные хозяйства Алтайского края. Заявлено 40 участников из Барнаула, Томска, Тюмени, Новосибирска, Горно-Алтайска.
В день открытия будет работать выставка угодий, фотозона «Царской псовой охоты», круглый стол по обсуждению сохранения охотничьих ресурсов.
29 июля пройдут выставка голубей, мастер-класс по таксидермии, первичной обработке трофеев, рыбной ловли, стендовой и прикладной стрельбе.
30 июля на «Эко-Ярмарке» представят охотничьих собак.
Подробное расписание выставки можно посмотреть на сайте Минприроды региона.
Ранее выставка охоты и рыболовства проходила в Алтайском крае в 2015 и 2018 годах.
Напомним, ранее в Барнауле открылась выставка советской свадьбы.