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Жизнь

Выставка трофеев и мастер-класс от таксидермиста. В Барнауле пройдет охотничья выставка

28 июля в Барнауле в выставочном павильоне «Эко-Ярмарки» (ул. Взлетная, 2к) откроется выставка охоты и рыбалки. Работать она будет до 30 июля.

На Алтае открыли осенний сезон царской охоты.
На Алтае открыли осенний сезон царской охоты.
Дмитрий Лямзин

На выставке представят охотничья и рыболовные хозяйства Алтайского края. Заявлено 40 участников из Барнаула, Томска, Тюмени, Новосибирска, Горно-Алтайска.

В день открытия будет работать выставка угодий, фотозона «Царской псовой охоты», круглый стол по обсуждению сохранения охотничьих ресурсов.

29 июля пройдут выставка голубей, мастер-класс по таксидермии, первичной обработке трофеев, рыбной ловли, стендовой и прикладной стрельбе.

30 июля на «Эко-Ярмарке» представят охотничьих собак.

Подробное расписание выставки можно посмотреть на сайте Минприроды региона.

Ранее выставка охоты и рыболовства проходила в Алтайском крае в 2015 и 2018 годах.

Напомним, ранее в Барнауле открылась выставка советской свадьбы.

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