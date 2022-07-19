19 июля
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Жизнь

Смекалистый пес сбежал от хозяев на выставку собак, получил там медаль и вернулся домой

В Британии 5-летний метис бигля Бонни убежал от хозяев, принял участие в выставке собак и вернулся домой, пишет Daily Mail.

Выставка охотничьих собак.
Выставка охотничьих собак.
Дарья Беркетова.

Найти собаку все же помогли социальные сети.

В этот же день хозяка собаки заметила в соцсетях пост с фотографией своего домашнего животного.

Мужчина сообщал под фото, что нашел бигля и попросил хозяев позвонить ему.

Хозяйка связалась с разместившим в сетях фото и узнала, что он вез двух своих собак на выставку, а ее пса подобрал по пути на обочине дороги, а затем разместил пост.

Когда хозяева бигля нашлись, он заявил собаку в качестве участницы конкурса, раз уж она проехала с ним всю дорогу, пишет Газета.Ru.

Мужчина в шутку добавил кандидатуру «найденыша» в список претендентов на звание лучшей собаки, взятой из приюта.

Пес понравился судьям и получил награду за третье место в номинации. В итоге пес вернулся домой с медалью. И знаменитым.

Ранее общаться с собаками для борьбы со стрессом рекомендовала психоаналитик.

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