Местами небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 23 апреля рассказали синоптики

Температура +6,+11 гр.
Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди, по северо-востоку возможно с мокрым снегом.
Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
На северо-востоке региона возможен мокрый снег.
Температура +6,+11 гр.
Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди, по северо-востоку возможно с мокрым снегом.
Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter