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Жизнь

Место встречи изменить нельзя: фестиваль Because of The Beatles состоится на «Бирюзовой Катуни»

16 июля на «Бирюзовой Катуни» в восьмой раз проведут масштабный музыкальный фестиваль Because of The Beatles.

Фестиваль Because of The Beatles-2019.
Фестиваль Because of The Beatles-2019.
Предоставлено altapress.ru.

После пандемийного перерыва организаторы open air решили порадовать зрителей и пригласили сразу два оркестра. Алтайский государственный оркестр «Сибирь» имени Евгения Борисова и Барнаульский духовой оркестр.

Они представят программы, составленные из главных хитов The Beatles.

На большой сцене выступят:

  • «Капитан Дик» из Новосибирска;
  • «Фогель и Ко» из Барнаула;
  • фолк-группа Street Fiddlers (Новосибирск);
  • бит-квартет «Не Секрет» из Ростова-на-Дону;
  • группа Father McKenzie (трибьют The Beatles, участник мировых фестивалей The Beatles в Великобритании и Бразилии).

В 14:00 начнет работать малая сцена у памятника Джону Леннону.

Концерт на главной сцене начнется в 17:00.

Фестиваль пройдет в формате open air на «Бирюзовой Катуни», вход бесплатный.

Ранее altapress.ru рассказывал, какие фестивали пройдут на Алтае этим летом.

Фестиваль Because of The Beatles-2019.
Фестиваль Because of The Beatles-2019.
Предоставлено altapress.ru.
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