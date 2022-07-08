8 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На фестиваль в честь The Beatles приедет рекордное число зрителей

16 июля на «Бирюзовой Катуни» уже в восьмой раз проведут масштабный музыкальный фестиваль «Because of The Beatles». Все пройдет в формате open air и бесплатно.

Битлз.
Битлз.
newsmuz.com

В краевом минкульте полагают, что на музыкальном фестивале Because of The Beatles ожидается рекордное число гостей.

После пандемийного перерыва организаторы open air решили порадовать зрителей и пригласили сразу два оркестра. Алтайский государственный оркестр «Сибирь» имени Евгения Борисова и Барнаульский духовой оркестр.

Они представят программы, составленные из главных хитов The Beatles.

На большой сцене выступят:

  • «Капитан Дик» из Новосибирска;
  • «Фогель и Ко» из Барнаула;
  • фолк-группа Street Fiddlers (Новосибирск);
  • бит-квартет «Не Секрет» из Ростова-на-Дону;
  • группа Father McKenzie (трибьют The Beatles, участник мировых фестивалей The Beatles в Великобритании и Бразилии).
The Beatles.
The Beatles.
СС0

Фестиваль пройдет в формате open air на «Бирюзовой Катуни», вход бесплатный. В 14:00 начнет работать малая сцена у памятника Джону Леннону. Концерт на главной сцене начнется в 17:00.

Ранее altapress.ru рассказывал, какие фестивали пройдут на Алтае этим летом.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость