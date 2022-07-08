На фестиваль в честь The Beatles приедет рекордное число зрителей

В краевом минкульте полагают, что на музыкальном фестивале Because of The Beatles ожидается рекордное число гостей.
После пандемийного перерыва организаторы open air решили порадовать зрителей и пригласили сразу два оркестра. Алтайский государственный оркестр «Сибирь» имени Евгения Борисова и Барнаульский духовой оркестр.
Они представят программы, составленные из главных хитов The Beatles.
На большой сцене выступят:
- «Капитан Дик» из Новосибирска;
- «Фогель и Ко» из Барнаула;
- фолк-группа Street Fiddlers (Новосибирск);
- бит-квартет «Не Секрет» из Ростова-на-Дону;
- группа Father McKenzie (трибьют The Beatles, участник мировых фестивалей The Beatles в Великобритании и Бразилии).
Фестиваль пройдет в формате open air на «Бирюзовой Катуни», вход бесплатный. В 14:00 начнет работать малая сцена у памятника Джону Леннону. Концерт на главной сцене начнется в 17:00.
Ранее altapress.ru рассказывал, какие фестивали пройдут на Алтае этим летом.