На фестиваль в честь The Beatles приедет рекордное число зрителей

16 июля на «Бирюзовой Катуни» уже в восьмой раз проведут масштабный музыкальный фестиваль «Because of The Beatles». Все пройдет в формате open air и бесплатно.

В краевом минкульте полагают, что на музыкальном фестивале Because of The Beatles ожидается рекордное число гостей.

После пандемийного перерыва организаторы open air решили порадовать зрителей и пригласили сразу два оркестра. Алтайский государственный оркестр «Сибирь» имени Евгения Борисова и Барнаульский духовой оркестр.

Они представят программы, составленные из главных хитов The Beatles.

На большой сцене выступят:

«Капитан Дик» из Новосибирска;

«Фогель и Ко» из Барнаула;

фолк-группа Street Fiddlers ( Новосибирск);

бит-квартет «Не Секрет» из Ростова-на-Дону;

группа Father McKenzie ( трибьют The Beatles , участник мировых фестивалей The Beatles в Великобритании и Бразилии).

Фестиваль пройдет в формате open air на «Бирюзовой Катуни», вход бесплатный. В 14:00 начнет работать малая сцена у памятника Джону Леннону. Концерт на главной сцене начнется в 17:00.

