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Жизнь

Метели, гололед и до -16. Погода в Алтайском крае останется беспокойной 27−28 января

Метели и гололед сохранятся в Алтайском крае в ближайшие несколько дней. О погоде 27−28 января рассказали в региональном ЦГМС.

Борьба с гололедом в Барнауле.
Борьба с гололедом в Барнауле.
barnaul.org

Погода в Алтайском крае 27−28 января

Ночью 27 января в Алтайском крае вероятны −11…−16 градусов, местами до −5…−10 градусов. По востоку возможен небольшой снег. Сохранятся метели.
Днем тоже установятся −5…−10 градусов, местами −4…+1 градусов. Обойдется преимущественно без осадков.
Ветер будет юго-западный, до 22 м/с.

Ночью 28 января в Алтайском крае ожидаются −6…−11 градусов, местами до -16. Днем температура достигнет −5…−10 градусов. В некоторых районах пройдет небольшой снег.

На дорогах сильный гололед.
На дорогах сильный гололед.
vk.com/rubcovsk_incident

Погода в Барнауле 27−28 января

Ночью 27 января в Барнауле обещают −11…−13 градусов, а днем −6…−8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер скоростью 8−13 м/с будет дуть с юго-запада.

Ночью 28 января возможны −8…−10 градусов, а днем −6…−8 градусов. Сутки также пройдут преимущественно без осадков, на дорогах ожидается гололедица.

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