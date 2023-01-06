Метели и гололед. Погода в Алтайском крае и Барнауле 6 января

Погода в Алтайском крае 6 января
Температура днем в Алтайском крае составит от 0 до -5 градусов, по югу местами до +5 градусов с дождем.
Мокрый снег. В отдельных районах метели. На дорогах сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22м/с, по югу местами 25−27 м/с.
Погода в Барнауле 6 января
Временами в городе обещают мокрый снег, метель, а также сильный гололед.
Температура от 0 до -2 градусов. Ветер юго-западный 7−12 м/с.
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