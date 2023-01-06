Метели и гололед. Погода в Алтайском крае и Барнауле 6 января

Новогодние каникулы жителей Алтайского края продолжаются в непростых погодных условиях. Подробности сообщают в meteo22.ru.

Погода в Алтайском крае 6 января

Температура днем в Алтайском крае составит от 0 до -5 градусов, по югу местами до +5 градусов с дождем.

Мокрый снег. В отдельных районах метели. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22м/с, по югу местами 25−27 м/с.

Погода в Барнауле 6 января

Временами в городе обещают мокрый снег, метель, а также сильный гололед.

Температура от 0 до -2 градусов. Ветер юго-западный 7−12 м/с.