Метели и порывы ветра. Какая погода будет в Алтайском крае 16 марта

Погода в Алтайском крае
Температура ночью: -6,-11 гр., местами -11,-16 гр. Температура днем: -1,+4 гр.
Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный 11-16м/с, местами порывы 19-24 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью: -7,-9 гр. Температура днем: 0,-2 гр.
Во второй половине дня умеренный снег, мокрый снег, метель. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный 11-16 м/с.
Ранее сообщалось, что сотрясла россиян мощная магнитная буря. Пик активности и сколько продлится серия космических атак.
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