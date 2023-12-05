Метели, перекрытые трассы и способ обойти Бийск. Что произошло в Алтайском крае 5 декабря

- В Бийске могут продлить объездную дорогу до трассы на Белокуриху — министерство транспорта уже готово строить, но есть сомнения.
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- Врач-педиатр барнаульской поликлиники №12 Татьяна Ветраева рассказала, чем чаще всего болеют дети в Алтайском крае.
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- Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов сообщил, что белорусские трамваи могут выйти на первые рейсы в Барнауле уже в декабре.
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