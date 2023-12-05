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Жизнь

Метели, перекрытые трассы и способ обойти Бийск. Что произошло в Алтайском крае 5 декабря

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 5 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Бийске могут продлить объездную дорогу до трассы на Белокуриху — министерство транспорта уже готово строить, но есть сомнения.
  • Власти Алтайского края рассказали, останутся ли в регионе субсидированные авиарейсы и куда вообще сейчас барнаульцы хотят летать.
  • Врач-педиатр барнаульской поликлиники №12 Татьяна Ветраева рассказала, чем чаще всего болеют дети в Алтайском крае.
  • Начальник управления по развитию предпринимательства в Алтайском крае Александр Евстигнеев уходит с поста. Почитайте, чем он известен и какую должность теперь займет.
  • Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов сообщил, что белорусские трамваи могут выйти на первые рейсы в Барнауле уже в декабре.
  • Из-за ухудшения погоды — сильного снегопада и ветра до 25 м/c, — вечером 5 декабря в Алтайском крае перекрыли две трассы: К-03 от Рубцовска до Змеиногорска и К-09 от Курьи до Староалейского.

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