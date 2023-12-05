В Бийске могут продлить объездную дорогу до трассы на Белокуриху, чтобы туристы не заезжали в город

В Бийске могут продлить объездную дорогу до трассы на Белокуриху, которая сейчас проходит через Чуйский тракт к Горному Алтаю. Об этом и о том, будут ли все-таки строить обход Барнаула на пресс-конференции рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Если найдутся деньги

По словам Воронова, продление объездной еще находится на стадии обсуждения. Но к строительству в министерстве уже готовы. По крайней мере, так доложат губернатору на ближайшем заседании правительства региона, которое состоится уже 6 декабря.

По смете, вышедшей из экспертизы, на работы необходимо 1,9 млрд рублей. С учетом протяженности (6-7 км, если верить онлайн-картам и брать расстояние по прямой), а также отсутствием сложных мостовых сооружений, это объективная стоимость.

Обход Бийска. Google-карты

Если у края найдутся деньги, то строительство начнется в ближайшие три года. Предполагается, что новая дорога позволит туристам не стоять в городских пробках, а сразу проезжать к курорту.

Однако министр и сам вспомнил печальный опыт этого года с ремонтом коммунального моста и бийский транспортный коллапс. Напомним, что в конце апреля половину коммунального моста закрыли, а на второй организовали реверсивное движение. Потом стороны поменяли, и в общей сложности работы длились до сентября — как раз в разгар туристического сезона.

Задумывалось, что на время поток туристов, следующих в Горный Алтай, перенаправят на объездную дорогу. Для этого на трассе даже выставили информационные стенды.

Однако гости из других регионов все равно ехали напрямую через город, создавая заторы и блокируя движение для местных жителей — так им казалось быстрее, чем делать крюк по объездной. Так что неизвестно, будет ли объездная на Белокуриху пользоваться популярностью, если все-таки появится.

Коммунальный мост Бийска. Пресс-служба мэрии Бийска.

Что с обходом Барнаула

Между тем строительство объездной в Барнауле все еще находится на паузе из-за отсутствия источника финансирования. Хотя подготовительные работы, по словам Воронова, уже начинались: была зарезервирована земля, завершено проектирование, имелось положительное заключение от Главгосэкспертизы.

Но даже несколько лет назад, на этапе проектирования, стоимость объездной оценивали в 60 млрд рублей. Без внешней денежной помощи регион не сможет закончить этот проект.

Протяженность дороги должна была составлять 68 км и огибать Барнаул с юга, по территориям Первомайского, Павловского и Калманского районов. Для этого же должны были построить третий мост через Обь.