5 декабря
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Жизнь

В Бийске могут продлить объездную дорогу до трассы на Белокуриху, чтобы туристы не заезжали в город

В Бийске могут продлить объездную дорогу до трассы на Белокуриху, которая сейчас проходит через Чуйский тракт к Горному Алтаю. Об этом и о том, будут ли все-таки строить обход Барнаула на пресс-конференции рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Объездная дорога вокруг Бийска.
Объездная дорога вокруг Бийска.
Олег Богданов

Если найдутся деньги

По словам Воронова, продление объездной еще находится на стадии обсуждения. Но к строительству в министерстве уже готовы. По крайней мере, так доложат губернатору на ближайшем заседании правительства региона, которое состоится уже 6 декабря.

По смете, вышедшей из экспертизы, на работы необходимо 1,9 млрд рублей. С учетом протяженности (6-7 км, если верить онлайн-картам и брать расстояние по прямой), а также отсутствием сложных мостовых сооружений, это объективная стоимость.

Обход Бийска.
Обход Бийска.
Google-карты

Если у края найдутся деньги, то строительство начнется в ближайшие три года. Предполагается, что новая дорога позволит туристам не стоять в городских пробках, а сразу проезжать к курорту.

Однако министр и сам вспомнил печальный опыт этого года с ремонтом коммунального моста и бийский транспортный коллапс. Напомним, что в конце апреля половину коммунального моста закрыли, а на второй организовали реверсивное движение. Потом стороны поменяли, и в общей сложности работы длились до сентября — как раз в разгар туристического сезона.

Задумывалось, что на время поток туристов, следующих в Горный Алтай, перенаправят на объездную дорогу. Для этого на трассе даже выставили информационные стенды.

Однако гости из других регионов все равно ехали напрямую через город, создавая заторы и блокируя движение для местных жителей — так им казалось быстрее, чем делать крюк по объездной. Так что неизвестно, будет ли объездная на Белокуриху пользоваться популярностью, если все-таки появится.

Коммунальный мост Бийска.
Коммунальный мост Бийска.
Пресс-служба мэрии Бийска.

Что с обходом Барнаула

Между тем строительство объездной в Барнауле все еще находится на паузе из-за отсутствия источника финансирования. Хотя подготовительные работы, по словам Воронова, уже начинались: была зарезервирована земля, завершено проектирование, имелось положительное заключение от Главгосэкспертизы.

Но даже несколько лет назад, на этапе проектирования, стоимость объездной оценивали в 60 млрд рублей. Без внешней денежной помощи регион не сможет закончить этот проект.

Протяженность дороги должна была составлять 68 км и огибать Барнаул с юга, по территориям Первомайского, Павловского и Калманского районов. Для этого же должны были построить третий мост через Обь.

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