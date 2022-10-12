12 октября
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Жизнь

Для строительства третьего моста через Обь все готово, но есть нюанс. Комментарий минтранса

Строительство третьего моста через Обь и обход Барнаула пока откладывают. Не хватает финансирования. Об этом в ходе интернет-форума рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Третий мост через Обь в Барнауле.
Третий мост через Обь в Барнауле.
Минтранс Алтайского края.

Однако для начала работ уже все готово: земли зарезервировали, проектирование завершили, положительное заключение от Главгосэкспертизы России получили.

Каким хотят сделать обход Барнаула

Протяженность новой дороги, когда за нее все-таки возьмутся, будет 68 км. Она обогнет Барнаул с юга и пройдет по территориям Первомайского, Павловского, Калманского районов.

После этого она протянется мимо деревень Бобровка и Рассказиха, пересечет Змеиногорский тракт, где выйдет к третьему, пока воображаемому, мосту через Обь.

Дорога выведет на Павловский тракт между поселками Новые Зори и Лесным.

Что известно о третьем мосте через Обь

Как altapress.ru рассказывал ранее, мост будет металлическим, длинной 2,5 км. Властям представили три варианта внешнего вида моста, остановились на Варианте № 1.

Как мы уже сказали, строительство откладывают. Точную дату пока не назвали.

Также мы показывали, как специалисты «прощупывают» место для многомиллиардного третьего моста в Барнауле.

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