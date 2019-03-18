Между небом и Луной: к Земле несется крупный астероид ЕА2

Крупный астероид EA2 приближается к Земле. В ближайшие дни небесное тело пролетит мимо планеты на расстоянии меньшем, чем до Луны, пишет «РГ».

Астероид максимально сблизится с Землей 22 марта и будет находиться в 305 тысячах километров от нас, что почти на 80 тысяч меньше, чем расстояние до Луны. Информация опубликована на сайте национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Диаметр астероида составляет от 17 до 40 метров, он движется со скоростью около пяти километров в секунду, пишет РИА Новости.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O — Massimo (@Rainmaker1973) 15 марта 2019 г.

Ранее сообщалось, что ученые из Петербургского госуниверситета рассматривают варианты уничтожения астероида Апофис либо изменения его траектории. Дело в том, что в 2029 году астероид пройдет около Земли на расстоянии в 10 раз ближе, чем Луна, а в 2068 может упасть на нашу планету.

В случае падения космического тела последствия могут быть ужасными. Астероид Апофис обнаружили в 2004 году. Его размер — 325 метров.