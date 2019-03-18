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Жизнь

Между небом и Луной: к Земле несется крупный астероид ЕА2

Крупный астероид EA2 приближается к Земле. В ближайшие дни небесное тело пролетит мимо планеты на расстоянии меньшем, чем до Луны, пишет «РГ».

Космос. Астероиды. Звезды
Космос. Астероиды. Звезды
СС0

Астероид максимально сблизится с Землей 22 марта и будет находиться в 305 тысячах километров от нас, что почти на 80 тысяч меньше, чем расстояние до Луны. Информация опубликована на сайте национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Диаметр астероида составляет от 17 до 40 метров, он движется со скоростью около пяти километров в секунду, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ученые из Петербургского госуниверситета рассматривают варианты уничтожения астероида Апофис либо изменения его траектории. Дело в том, что в 2029 году астероид пройдет около Земли на расстоянии в 10 раз ближе, чем Луна, а в 2068 может упасть на нашу планету.

В случае падения космического тела последствия могут быть ужасными. Астероид Апофис обнаружили в 2004 году. Его размер — 325 метров.

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