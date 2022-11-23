1. Альфредо Гуати Рохо был убежден, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира. Он заинтересовал акварельной живописью весь мир во второй половине XX века. Художник основал Общество акварелистов Мексики, Музей акварели, а затем способствовал распространению подобных обществ в других странах.
2. Праздник учредили в 1991 году.
3. Акварельная живопись стала развиваться во II веке в Китае. Тогда там изобрели специальную бумагу, которая бы хорошо впитывала влагу и давала краскам проявить себя. Однако в Европе эта техника живописи стала популярна позднее — в XVII веке.
4. Название «акварель» содержит в корне слово «aqua», которое в переводе с латинского означает «вода». Похожие слова есть во французском и итальянском языка, и техника переводится как «водянистая».
5. В России Общество акварелистов появилось в 1887 году, но после революции 1917 года перестал работать. Общество возродили только спустя 81 год. В России сейчас действует Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.