14 ноября
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Здоровье

Врачей полон рот. От каких «фефектов речи» ребенок может избавиться, а с какими останется навсегда

Родители, сталкиваясь с проблемами произношения у детей, бегут по логопедам. Но они еще не знают, что появившийся дефект может стать для ребенка соседом на всю жизнь. Altapress.ru рассказывает, с какими расстройствами можно справиться полностью, а с какими — научиться жить.

Логопед в Барнауле.
Логопед в Барнауле.
www.naukaslov.ru

Шепелявость

Это расстройство речи, при котором ребенок неправильно произносит свистящие и шипящие звуки, но понимает слова и их грамматический строй. Нарушение — разновидность дислалии.

Это не приговор для ребенка. Дефект лечат постановкой звуков, массажем языка, упражнениями на произношение свистящих и шипящих звуков, для механической вибрации передней части языка, а также артикуляционной гимнастикой.

Картавость

Проявляется в проблемах с произношением буквы «р». Может возникнуть из-за короткой уздечки языка, иного строения челюсти, стресса или педагогической запущенности, когда родители вовремя не корректируют произношение.

Лечение картавых заключается в улучшении подвижности языка. Для этого укрепляют его мышцы, делают массаж и выполняют уйму упражнений на произношение звуков.

Ребенок в очках
Ребенок в очках
СС0

Заикание

При нем происходит постоянное повторение одних и тех же звуков, слогов или слов с частыми паузами.

Многие отмечают успешность лечения, но полностью заикание не проходит. Его можно свести к минимуму дыхательными упражнениями и работой с логопедом. Иногда эффект дает психотерапия.

Афазия

Выражается частичной или полной потерей речи. В детском возрасте хуже диагностируется. Проблема связана с локальными сбоями в работе головного мозга.

При афазии речь самостоятельно не восстановится. Лечение начинается с улучшения функций мозга: вмешательство может быть как оперативным, так и терапевтическим. Только потом «в рот идет» логопед, чтобы наладить речевые способности ребенка.

Речь.
Речь.
unsplash.com.

Дизартрия

Нарушение произношения разных звуков или их искажение при произнесении. Это связано с поражением нервной системы или связи ЦНС с речевым аппаратом.

Тяжелые формы дефекта излечить нельзя. Их можно только смягчить. При более легких — детям стабилизируют тонус мышц артикуляции, развивают моторику, тренируют контроль дыхания и владения голосом, ставят звуки и пополняют лексический запас.

Факт

Логопеды появились в XIX веке. Речевая терапия сформировалась как отдельное направление науки в 1850-х годах в упрощенном виде. В России День логопеда начали отмечать 14 ноября 2004 года.

Поздравления с Днем логопеда в прозе, стихах и смс — в нашей подборке.

Беркетова Дарья

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