Врачей полон рот. От каких «фефектов речи» ребенок может избавиться, а с какими останется навсегда

Шепелявость
Это расстройство речи, при котором ребенок неправильно произносит свистящие и шипящие звуки, но понимает слова и их грамматический строй. Нарушение — разновидность дислалии.
Это не приговор для ребенка. Дефект лечат постановкой звуков, массажем языка, упражнениями на произношение свистящих и шипящих звуков, для механической вибрации передней части языка, а также артикуляционной гимнастикой.
Картавость
Проявляется в проблемах с произношением буквы «р». Может возникнуть из-за короткой уздечки языка, иного строения челюсти, стресса или педагогической запущенности, когда родители вовремя не корректируют произношение.
Лечение картавых заключается в улучшении подвижности языка. Для этого укрепляют его мышцы, делают массаж и выполняют уйму упражнений на произношение звуков.
Заикание
При нем происходит постоянное повторение одних и тех же звуков, слогов или слов с частыми паузами.
Многие отмечают успешность лечения, но полностью заикание не проходит. Его можно свести к минимуму дыхательными упражнениями и работой с логопедом. Иногда эффект дает психотерапия.
Афазия
Выражается частичной или полной потерей речи. В детском возрасте хуже диагностируется. Проблема связана с локальными сбоями в работе головного мозга.
При афазии речь самостоятельно не восстановится. Лечение начинается с улучшения функций мозга: вмешательство может быть как оперативным, так и терапевтическим. Только потом «в рот идет» логопед, чтобы наладить речевые способности ребенка.
Дизартрия
Нарушение произношения разных звуков или их искажение при произнесении. Это связано с поражением нервной системы или связи ЦНС с речевым аппаратом.
Тяжелые формы дефекта излечить нельзя. Их можно только смягчить. При более легких — детям стабилизируют тонус мышц артикуляции, развивают моторику, тренируют контроль дыхания и владения голосом, ставят звуки и пополняют лексический запас.
Факт
Логопеды появились в XIX веке. Речевая терапия сформировалась как отдельное направление науки в 1850-х годах в упрощенном виде. В России День логопеда начали отмечать 14 ноября 2004 года.
Поздравления с Днем логопеда в прозе, стихах и смс — в нашей подборке.
Беркетова Дарья