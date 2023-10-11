Международный день девочек - 11 октября. Милые поздравления в стихах, прозе и смс

С днем девочек сегодня

Принцесс поздравим наших.

Пусть с каждым днем становятся

Счастливее и краше.



Косички, и кудряшки,

И платьица в горошек,

Для вас найдем сегодня

Мы сотни слов хороших.



В ваш День международный

Любви желаем, ласки.

Пусть жизнь вся будет ваша

Волшебной доброй сказкой.

Поздравляю с праздником

Всех девочек Земли,

Желаю, чтоб красивыми,

Счастливыми росли.



За вами мяч веселый

Пусть бежит вприпрыжку,

Пусть за косички вас

Не дергают мальчишки.



Желаю, чтобы вас

Любили, баловАли,

Чтоб в будущем счастливыми

Вы женщинами стали.