Международный день добровольца — 5 декабря. Добрые поздравления в прозе, стихах и смс

По доброй воле людям помогать,

Ничего не требуя взамен —

За это нужно вам всем должное отдать,

Таких, как вы, лишь маленький процент!



Желаю добрые дела приумножать,

Ведь в нашей жизни — это главное задание!

Волонтером в мире каждый может стать,

Было бы на это лишь желание!

Всем добровольцам огромный почет,

Ваш труд безвозмездный так важен, поверьте!

Пусть вам в каждом деле безумно везет,

Душевные самые люди на свете!



Пусть к вам бумерангом верннтся добро,

В молитвах спасённые вас упомянут,

Ведут к достижениям сотни дорог,

И все ваши дни только радостней станут!