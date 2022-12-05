Поздравления с Днем добровольца в прозе
Если в жизни человека случилась беда, он никогда не останется без помощи, ведь в трудную минуту поддержку окажут добровольцы-волонтеры. Спасибо Вам, славные девушки и парни, за ваше доброе сердце и открытую душу.
Волонтером может стать абсолютно каждый из нас, ведь для того, чтобы помочь ближнего, не нужно ничего, кроме доброго сердца и желания. Давайте весело отметим день Добровольцев и поблагодарим каждого, кто не остается равнодушным к чужому горю.
День добровольцев — это замечательный праздник, когда мы можем поздравить добровольцев и выразить им свою благодарность. А еще в этот день мы можем всерьез задуматься о том, как самим помочь волонтерской организации. Давайте станем все добрее и жизнь обязательно улыбнется Вам.
Поздравления с Днем добровольца в стихах
По доброй воле людям помогать,
Ничего не требуя взамен —
За это нужно вам всем должное отдать,
Таких, как вы, лишь маленький процент!
Желаю добрые дела приумножать,
Ведь в нашей жизни — это главное задание!
Волонтером в мире каждый может стать,
Было бы на это лишь желание!
Всем добровольцам огромный почет,
Ваш труд безвозмездный так важен, поверьте!
Пусть вам в каждом деле безумно везет,
Душевные самые люди на свете!
Пусть к вам бумерангом верннтся добро,
В молитвах спасённые вас упомянут,
Ведут к достижениям сотни дорог,
И все ваши дни только радостней станут!
День добровольцев, поздравляю
Всех тех, кто рад всегда помочь.
Здоровья, сил, добра желаю,
Проблемы в жизни превозмочь.
Спасибо вам за все старания,
За вклад, что каждый внес из вас,
Пускай Господь вас охраняет,
Вы все, ребята, просто класс!
Поздравления с Днем добровольца в смс
Добровольцем быть непросто —
Сила, смелость здесь нужна,
Пожелаем Вам успехов,
Бодрости, здоровья на века.
Пусть сопутствует удача,
В службе и делах везет
Мира, добра и счастья,
Пусть стороной обходят ненастья.
Давайте скажем тем «Спасибо»,
Кто за бесплатно, от души,
Бросает знания и силы,
Чтоб людям помогать другим.
Он доброволец, волонтер он,
Название не меняет суть,
Всегда тревогой переполнен
Готов всем руку протянуть.
Эти люди без оглядки
Силы, жизни отдают.
Не постигнуть всем загадки,
Отчего вперед идут.
Добровольцев поздравляю,
Вам ребята, мой поклон.
Ведь для вас в душе особый,
Свой неписаный закон.
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