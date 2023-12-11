Международный день гор - 11 декабря. История праздника

Международный день гор отмечают 11 декабря по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.

Учредили День гор в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, на которой приняли Повестку дня на XXI век. Тогда появилась 13 глава Повестки, которую озаглавили «Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие». Это стало вехой в истории развития горных районов.

Горы занимают практически одну четвертую поверхности суши. Они - заповедник для многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек Земли. В горных районах проживают 15% населения Земли - почти 1,1 млрд. людей. А также опосредовано благоприятно влияют на миллиарды проживающих у их подножья.

Горы, природа, снежные горы, летние горы. unsplash.com.

Но ухудшение состояния окружающей среды приводит к засухе, оползням, обвалам и другим стихийным бедствиям в горах. А обострение политической обстановки в горных регионах — к локальным войнам, распространению терроризма, росту числа беженцев, голоду и болезням. Все это становится причиной утраты уникального природного и человеческого потенциала горных регионов. Поэтому важно привлекать внимание мирового сообщества к этим проблемам для сохранения гор.

Повышенное внимание к роли гор подтолкнуло Генеральную Ассамблею объявить 2002 год Международным годом гор.

Горы, природа, снежные горы, летние горы. unsplash.com.

Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях: развлекательных, образовательных, благотворительных. Все для того, чтобы привлечь внимание к проблемам развития горных регионов планеты и необходимости оказания помощи их населению. В соответствующей резолюции отмечена особая актуальность действий, направленных на устойчивое развитие горных регионов.

Просветительские мероприятия, приуроченные к этому Дню, как правило, включают тематические книжные ярмарки, симпозиумы, лекции и семинары. Также проводят тематические занятия в школах. Общества любителей гор обычно проводят познавательно-развлекательные мероприятия на неделе, включающей 11 декабря.

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