Международный день клиента — 19 марта. Поздравления в стихах, прозе и смс

Спасибо вам, клиенты, дорогие

За верность и, конечно же, доверие!

Вы лучшие, вы самые крутые,

Для вас всегда открыты наши двери!



Чтоб жить всегда счастливо, улыбайтесь,

Тогда ваш мир наполнится теплом!

И к нам как можно чаще возвращайтесь,

Ведь мы всегда вас очень сильно ждем!

С Днем клиента сегодня поздравим,

Очень ценим, что выбрали нас

И торжественно Вам обещаем,

Мы заботиться будем о Вас!



Пожелаем Вам благ и удачи,

И достатка, и счастья, добра,

Чтобы к нам приходили почаще

И довольными были всегда.