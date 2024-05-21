Международный день космоса. История праздника

История праздника
Этот праздник возник в конце XX века. Идея его создания принадлежит американскому астронавту Эндрю Томасу, который в то время находился на российской космической станции «Мир». Он предложил учредить день, посвященный космическому пространству, его загадкам и тайнам, а также достижениям исследователей космоса.
Инициатива была поддержана во многих странах как научным сообществом и представителями космической отрасли, так и обычными людьми, интересующимися космосом.
Однако у космонавтов есть свой профессиональный праздник — День космонавтики, который отмечают 12 апреля.
Традиции в Международный день космоса
В этот день во многих странах мира проводятся научные мероприятия, посвященные загадкам космоса, исследованиям космонавтов и планам по освоению Вселенной.
На лекциях и семинарах все желающие могут задать вопросы и узнать о последних достижениях в космической отрасли. Конференции и круглые столы собирают специалистов из передовых стран, занимающихся исследованием и покорением космоса.
Иногда в честь этого дня космонавты и астронавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), проводят прямые трансляции, где демонстрируют свой быт и особенности жизни в условиях невесомости.
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