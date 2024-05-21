Международный день космоса. История праздника

21 мая во всем мире отмечают Международный день космоса — праздник, посвященный красоте и величию космических просторов. Это профессиональный праздник космонавтов, ученых и всех, кто интересуется космической тематикой. В 2024 году этот праздник пришелся на вторник.

История праздника

Этот праздник возник в конце XX века. Идея его создания принадлежит американскому астронавту Эндрю Томасу, который в то время находился на российской космической станции «Мир». Он предложил учредить день, посвященный космическому пространству, его загадкам и тайнам, а также достижениям исследователей космоса.

Инициатива была поддержана во многих странах как научным сообществом и представителями космической отрасли, так и обычными людьми, интересующимися космосом.

Однако у космонавтов есть свой профессиональный праздник — День космонавтики, который отмечают 12 апреля.

Съемка глубокого космоса. Дмитрий Ермолаев / vk.com/id818388946

Традиции в Международный день космоса

В этот день во многих странах мира проводятся научные мероприятия, посвященные загадкам космоса, исследованиям космонавтов и планам по освоению Вселенной.

На лекциях и семинарах все желающие могут задать вопросы и узнать о последних достижениях в космической отрасли. Конференции и круглые столы собирают специалистов из передовых стран, занимающихся исследованием и покорением космоса.

Иногда в честь этого дня космонавты и астронавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), проводят прямые трансляции, где демонстрируют свой быт и особенности жизни в условиях невесомости.

Источник.

Самое важное - в нашем Telegram-канале