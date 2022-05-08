Международный день матери. Нежные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем матери в прозе
Мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю тебе крепкого здоровья, любви, тепла, радости, хорошего настроения. Спасибо тебе за твою нежность, заботу и поддержку. Ты самая добрая, ласковая, милая, мудрая на свете. Я очень люблю тебя!
С Днем матери! Пускай каждая минутка жизни будет наполнена любовью и радостью! Пускай ваше материнское сердце не знает печали. Пусть дети радуют успехами и заботой! Добра вам и радостного материнства!
Поздравляю с замечательным праздником, с Днем матери! Желаю тебе всегда улыбаться, быть самой счастливой, и чтобы уют в доме всегда тебя радовал. Спасибо, что ты есть.
Поздравления с Международным днем матери в стихах
Все комплименты мира
Сегодня для тебя.
С Днем мамы поздравляю,
Любимая моя!
Живи как можно дольше
И радуйся всегда.
Любви тебе, здоровья
На долгие года!
Я от души тебе желаю
Большого счастья и любви.
Как можно чаще улыбайся
И вечно, мамочка, живи.
В глазах пусть огоньки сияют,
На сердце будет пусть покой.
И, что бы в жизни ни случилось,
Ты помни: я всегда с тобой!
День особенный такой,
День мамули — он святой,
С праздником, родная,
От души я поздравляю.
Будь здорова ты всегда,
И счастлива, и добра,
Я люблю тебя, ты знай,
Отдыхать не забывай.
Поздравления с Международным днем матери в смс
Мама — это ласка,
Счастья полный дом,
Мама — это сказка
На ночь перед сном.
Только мама может
Искупать в любви,
Дай здоровья, Боже,
Мамам всей земли!
Мамуля, пусть твои глаза
Сияют, словно две звезды!
Пусть сердце верит в чудеса,
Ведь все исполнятся мечты!
Тебя люблю я, дорогая,
Ведь ты на свете всех родней!
Тебе всем сердцем я желаю
Много счастливых, ярких дней!
С Днем матери — с прекрасным,
Чудесным, ярким праздником.
Пусть небо будет ясным,
Пусть счастья будет полон дом.
Пусть беды и проблемы
Исчезнут навсегда,
Все будут непременно
Счастливыми года!