8 мая
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Жизнь

Международный день матери. Нежные поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день матери отмечают 8 мая. Altapress.ru подобрал приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Мама и малыш. Родительство.
Мама и малыш. Родительство.
https://unsplash.com/

Поздравления с Международным днем матери в прозе

Мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю тебе крепкого здоровья, любви, тепла, радости, хорошего настроения. Спасибо тебе за твою нежность, заботу и поддержку. Ты самая добрая, ласковая, милая, мудрая на свете. Я очень люблю тебя!

С Днем матери! Пускай каждая минутка жизни будет наполнена любовью и радостью! Пускай ваше материнское сердце не знает печали. Пусть дети радуют успехами и заботой! Добра вам и радостного материнства!

Поздравляю с замечательным праздником, с Днем матери! Желаю тебе всегда улыбаться, быть самой счастливой, и чтобы уют в доме всегда тебя радовал. Спасибо, что ты есть.

Мама и дети.
Мама и дети.
CC0

Поздравления с Международным днем матери в стихах

Все комплименты мира
Сегодня для тебя.
С Днем мамы поздравляю,
Любимая моя!

Живи как можно дольше
И радуйся всегда.
Любви тебе, здоровья
На долгие года!

Я от души тебе желаю
Большого счастья и любви.
Как можно чаще улыбайся
И вечно, мамочка, живи.

В глазах пусть огоньки сияют,
На сердце будет пусть покой.
И, что бы в жизни ни случилось,
Ты помни: я всегда с тобой!

День особенный такой,
День мамули — он святой,
С праздником, родная,
От души я поздравляю.

Будь здорова ты всегда,
И счастлива, и добра,
Я люблю тебя, ты знай,
Отдыхать не забывай.

Мама и ребенок.
Мама и ребенок.
unsplash.com/

Поздравления с Международным днем матери в смс

Мама — это ласка,
Счастья полный дом,
Мама — это сказка
На ночь перед сном.

Только мама может
Искупать в любви,
Дай здоровья, Боже,
Мамам всей земли!

Мамуля, пусть твои глаза
Сияют, словно две звезды!
Пусть сердце верит в чудеса,
Ведь все исполнятся мечты!

Тебя люблю я, дорогая,
Ведь ты на свете всех родней!
Тебе всем сердцем я желаю
Много счастливых, ярких дней!

С Днем матери — с прекрасным,
Чудесным, ярким праздником.
Пусть небо будет ясным,
Пусть счастья будет полон дом.

Пусть беды и проблемы
Исчезнут навсегда,
Все будут непременно
Счастливыми года!

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