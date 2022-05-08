Международный день матери. Нежные поздравления в прозе, стихах и смс

Все комплименты мира

Сегодня для тебя.

С Днем мамы поздравляю,

Любимая моя!



Живи как можно дольше

И радуйся всегда.

Любви тебе, здоровья

На долгие года!

Я от души тебе желаю

Большого счастья и любви.

Как можно чаще улыбайся

И вечно, мамочка, живи.



В глазах пусть огоньки сияют,

На сердце будет пусть покой.

И, что бы в жизни ни случилось,

Ты помни: я всегда с тобой!