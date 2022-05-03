День кондитера-2022. «Вкусные» поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем кондитера в прозе
Поздравляю с Днем кондитера! Желаю жизни из пышных коржей счастья с пропиткой удачи и кремом любви. Желаю всегда иметь успех в любимом деле и с каждым днем радовать гостей невероятным вкусом. Желаю энергии и здоровья, кондитерского вдохновения и жизненного благополучия.
Поздравляю с Днем кондитера и от души желаю воздушных мечтаний и сладких мгновений жизни, волшебного настроения и ярких эмоций, вкусных идей и невероятных шедевров твоего кондитерского искусства. Желаю постоянно совершенствовать свой «сладкий» талант и каждый день встречать только с улыбкой.
С Днем кондитера! Желаю сладко жить и сладко любить, сладко мечтать и подслащать счастьем свой каждый день. Пусть жизнь твоя будет огромным многослойным и вкуснейшим тортом из мягких бисквитов благополучия с пропиткой любви и удачи, с кремом славы и успеха!
Поздравления с Днем кондитера в стихах
С Днем кондитера позвольте
От души поздравить вас,
В деле вы бесспорный профи,
Вы в десертах просто класс!
Вдохновения вам желаю,
Новых вкусных вам затей,
Сладкой жизни и прекрасной,
Фантастических идей.
Кондитер не просто работа —
Искусство творить чудеса,
И все от пирожных до торта
Он может создать на глазах.
Я жизни желаю вам сладкой
Как все, что готовите вы,
Удачи, добра и достатка,
И нежной, взаимной любви!
С Днем кондитера, маэстро,
Повелитель ты тортов,
Заклинатель булок вкусных
И начальник пирогов!
Сладких сахарных моментов,
Шоколадных нежных дней,
Без калорий настроенья,
Шедевральных лишь затей!
Поздравления с Днем кондитера в смс
День кондитера пусть дарит
Счастье, радость и добро,
Много дней веселых, сладких,
Чтоб всегда в делах везло!
Чтоб успехов ароматом
Жизнь пленяла в день любой,
И полно побед приятных
Приносил миг каждый твой!
У тебя работа — сказка,
Ты — кондитер, мастер счастья,
Ведь спасут твои шедевры
От уныния и несчастья.
В День кондитера желаю
Радости и вдохновения,
Пусть работа окрыляет,
Дарит светлые мгновения.
Поздравлю с Днем кондитера
Мастеров прекрасных,
Можете любой день
Превратить вы в праздник.
Пирожные и торты —
Радость для души,
Воздушны, восхитительны
Диво — хороши!