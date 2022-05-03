День кондитера-2022. «Вкусные» поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем кондитера! Желаю жизни из пышных коржей счастья с пропиткой удачи и кремом любви. Желаю всегда иметь успех в любимом деле и с каждым днем радовать гостей невероятным вкусом. Желаю энергии и здоровья, кондитерского вдохновения и жизненного благополучия.

Поздравляю с Днем кондитера и от души желаю воздушных мечтаний и сладких мгновений жизни, волшебного настроения и ярких эмоций, вкусных идей и невероятных шедевров твоего кондитерского искусства. Желаю постоянно совершенствовать свой «сладкий» талант и каждый день встречать только с улыбкой.