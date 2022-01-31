Международный день ювелира-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

В их руках металл и камни

Сказочно красивы.

Поздравляю с праздником

Нынче ювелиров.



Вам изысканных изделий

Пожелаю щедро я,

Приведет пускай лишь к счастью

Драгоценная стезя.

Из метала жизнь он может

Высечь, прямо как факир.

Красоту нести — призвание

То, что выбрал ювелир.



Мастеров хочу поздравить

С их прекрасным, славным днем.

Каждый может называться

Ювелирным королем.