Международный день ювелира-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем ювелира в прозе
С профессиональным днем вас, дорогие ювелиры! Ваша работа — дарить красоту. Желаю вдохновения, творческих успехов, радости, удачи, жизни насыщенной и яркой! Тогда плоды вашего труда обязательно будут неповторимыми и подарят праздник очень многим.
Поздравляю с Днем ювелира. Желаю твердого терпения, как алмаз, высокой точности, как у швейцарских часов, и безупречного мастерства. Пусть работа идет легко и красиво, и так же пусть складывается твоя жизнь.
Поздравляем с профессиональным праздником всех ювелиров! Вашими руками создаются радость и сюрпризы, поэтому желаем и впредь радовать своих клиентов! Желаем вдохновения, творческих успехов, оригинальных идей и благополучия!
Поздравления с Международным днем ювелира в стихах
Ювелир наш драгоценный!
Успех пусть будет здоровенный,
Работа дарит наслажденье
И пополняет сбереженья,
Любви побольше во сто крат
И счастья в миллион карат!
Поздравляем ювелиров!
Нет работы кропотливей.
Для создания украшения
Много нужно сил, терпения.
Будьте вы всегда здоровы
И идей вам много новых,
Чтоб работать с вдохновением
И с хорошим настроением.
С Днем ювелира! Пусть вдохновенье
Не покидает ни на мгновенье!
Рубиновым светом жизнь пусть искрится,
Бриллиантовой прочностью дух укрепится!
Глаз остается алмазом,
Талант ваш оценят все сразу!
Поздравления с Международным днем ювелира в смс
В их руках металл и камни
Сказочно красивы.
Поздравляю с праздником
Нынче ювелиров.
Вам изысканных изделий
Пожелаю щедро я,
Приведет пускай лишь к счастью
Драгоценная стезя.
Из метала жизнь он может
Высечь, прямо как факир.
Красоту нести — призвание
То, что выбрал ювелир.
Мастеров хочу поздравить
С их прекрасным, славным днем.
Каждый может называться
Ювелирным королем.
У ювелира дел немало,
У ювелира много дел…
Сегодня Светка помогала,
Чтоб бриллиант в колье «сидел».
И кропотливо, и красиво
Наш ювелир «дает плоды»,
День ювелира-это мило.
За воплощение красоты!