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Жизнь

Международный день ювелира-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день ювелира отмечают 31 января. Для тех, кто особенно чувствует красоту камней и металлов, altapress.ru сделал подборку приятных поздравления в прозе, стихах и смс.

Ювелирное украшение.
Ювелирное украшение.
CCO.

Поздравления с Международным днем ювелира в прозе

С профессиональным днем вас, дорогие ювелиры! Ваша работа — дарить красоту. Желаю вдохновения, творческих успехов, радости, удачи, жизни насыщенной и яркой! Тогда плоды вашего труда обязательно будут неповторимыми и подарят праздник очень многим.

Поздравляю с Днем ювелира. Желаю твердого терпения, как алмаз, высокой точности, как у швейцарских часов, и безупречного мастерства. Пусть работа идет легко и красиво, и так же пусть складывается твоя жизнь.

Поздравляем с профессиональным праздником всех ювелиров! Вашими руками создаются радость и сюрпризы, поэтому желаем и впредь радовать своих клиентов! Желаем вдохновения, творческих успехов, оригинальных идей и благополучия!

Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
CC0

Поздравления с Международным днем ювелира в стихах

Ювелир наш драгоценный!
Успех пусть будет здоровенный,
Работа дарит наслажденье
И пополняет сбереженья,
Любви побольше во сто крат
И счастья в миллион карат!

Поздравляем ювелиров!
Нет работы кропотливей.
Для создания украшения
Много нужно сил, терпения.

Будьте вы всегда здоровы
И идей вам много новых,
Чтоб работать с вдохновением
И с хорошим настроением.

С Днем ювелира! Пусть вдохновенье
Не покидает ни на мгновенье!
Рубиновым светом жизнь пусть искрится,
Бриллиантовой прочностью дух укрепится!
Глаз остается алмазом,
Талант ваш оценят все сразу!

Ювелирные украшения.
Ювелирные украшения.
pixabay.com.

Поздравления с Международным днем ювелира в смс

В их руках металл и камни
Сказочно красивы.
Поздравляю с праздником
Нынче ювелиров.

Вам изысканных изделий
Пожелаю щедро я,
Приведет пускай лишь к счастью
Драгоценная стезя.

Из метала жизнь он может
Высечь, прямо как факир.
Красоту нести — призвание
То, что выбрал ювелир.

Мастеров хочу поздравить
С их прекрасным, славным днем.
Каждый может называться
Ювелирным королем.

У ювелира дел немало,
У ювелира много дел…
Сегодня Светка помогала,
Чтоб бриллиант в колье «сидел».

И кропотливо, и красиво
Наш ювелир «дает плоды»,
День ювелира-это мило.
За воплощение красоты!

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