День водолаза. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем водолаза в прозе
Поздравляю с Днем водолаза и от души желаю бравой удачи, интересных открытий под водой, отменной работы и надежной безопасности, крепкого здоровья и уверенных сил, личных достижений и высоких успехов, потрясающих находок и таинственных чудес.
Поздравляю с Днем водолаза и пожелать хочу интересной работы, чудесного подводного мира, великих открытий и надежной безопасности, отличного настроения и крепкого здоровья, личного счастья и верного блага.
Поздравляю с Днем водолаза, желаю «ловкой рыбкой» осваивать любую глубину и покорять любые подводные просторы. Успехов в деятельности и интересных находок, счастливых эмоций в жизни и восхитительных дней.
Поздравления с Днем водолаза в стихах
Водолазы не боятся
Глубины и погружений,
Их сегодня поздравляем
И желаем им везенья,
Труд опасен их, при этом
Очень важен он и нужен,
Пусть всегда без происшествий
Выбираются на сушу!
Погружался ты не раз
И всплывал неоднократно,
Пожелаю, водолаз,
Чтоб росла твоя зарплата!
Чтобы ты однажды клад
Обнаружил в темных водах,
И вся жизнь, как шоколад,
Была слаще год от года!
Водолазы праздник свой
Нынче отмечают.
Погружений легких вам
От души желаем.
Пусть откроет мир подводный
Все большие тайны.
А находки ваши будут
Пусть лишь актуальны.
Поздравления с Днем водолаза в смс
Превосходная работа —
На дно озера нырять,
Все подводные красоты
С интересом изучать.
Пожелаю водолазу
Больше радостных минут.
Впечатлений новых разных
Водоемы пусть несут!
И под водой, и на земле
Желаю счастья я тебе,
Тепла побольше, доброты
Чтоб принесли тебе труды!
Ты знаешь много из глубин
И описал море картин,
Тебе желаю я любви,
Водой разлить чтоб не смогли.
У вас опасная профессия,
Работаете без агрессии.
Вы водолазы наши,
День сегодня ваш!
Поздравок свой высылаю,
Счастья и здоровья вам желаю!