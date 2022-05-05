День водолаза. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Водолазы не боятся

Глубины и погружений,

Их сегодня поздравляем

И желаем им везенья,

Труд опасен их, при этом

Очень важен он и нужен,

Пусть всегда без происшествий

Выбираются на сушу!

Погружался ты не раз

И всплывал неоднократно,

Пожелаю, водолаз,

Чтоб росла твоя зарплата!



Чтобы ты однажды клад

Обнаружил в темных водах,

И вся жизнь, как шоколад,

Была слаще год от года!